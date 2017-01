Im niederländischen Fernsehen wurde Donald Trump mit einer Parodie auf sich selbst begrüßt.

Im typischen Trump-Sprech stellte Arjen Lubac in seiner Sendung "Zondag met Lubach" (Sonntag mit Lubach) sein Land dem neuen US-Präsidenten vor. Das knapp dreiminütige englischsprachige Video parodiert Trumps Art und Weise über Menschen, Länder und Themen zu sprechen: viele Hauptsätze, Adjektive und Superlative. “It's gonna be a great video. It's gonna be absolutely fantastic.“