Waffenruhe in ganz Syrien ab Mitternacht

Fabio Keiner (ungethuem) vor 10 h

IS & fatah al-sham (alias al-nusrah alias AL KAIDA!!) werden jetzt in mossul gebraucht. oder zum selbstmordterror in europa. man muss die salafistischen mörderbanden bis auf den/die letzte terroristIn ausrotten. erst dann kann es in syrien frieden geben. und die flüchtlinge können endlich wieder in ihre heimat.