brodnig: Algorithmische Grausamkeit

Warum nur sind diese Maschinen so unhöflich?

Manchmal fehlt Facebook das nötige Taktgefühl. Zum Beispiel wenn es einen freudig daran erinnern will, dass vor zwei Jahren ein Terroranschlag stattfand – einem Freund von mir ist das passiert. Er öffnete am 7. Jänner die App, Facebook berichtete ihm dort: "Hallo David, es ist schön, Erinnerungen wachzuhalten. Wir können uns vorstellen, dass du gern an diesen Beitrag von vor 2 Jahren zurückdenkst." Unter dem Hinweis war Davids alter Beitrag zu sehen, bei dem er den Anschlag auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" betrauert hatte. "Tja Facebook, so kann man sich irren", meinte David.

Es gibt noch schlimmere Beispiele, in denen Facebooks Algorithmus danebenlag – jene Software, die aussucht, welche Information Nutzer zu sehen bekommen. Der Amerikaner Eric Meyer erfand den Begriff der "unabsichtlichen algorithmischen Grausamkeit". Meyers sechsjährige Tochter war 2014 an einer Krankheit gestorben. Ein paar Monate später blendete Facebook ihm einen Jahresrückblick ein, der Freude verbreiten sollte. Die Plattform zeigte tanzende Comic-Figuren und Luftballons an. In der Mitte des Jahresrückblicks war Meyers Tochter zu sehen.

"Ja, mein Jahr sah so aus. Das stimmt schon. Aber es war trotzdem grausam, dass Facebook mich noch einmal so nachdrücklich daran erinnerte", schrieb Meyer auf seinem Blog.

Das Problem ist nicht, dass Software für uns Menschen Information sortiert. Unbehaglich wird dies erst, wenn Programmierer solcher Algorithmen nicht die Folgen bedenken: Der einzelne Facebook-Mitarbeiter findet es vielleicht eine Spitzenidee, dass ihm am Jahresende einige Postings noch einmal angezeigt werden. Ganz offensichtlich wurde aber nicht bedacht, dass manche Menschen ein furchtbares Jahr hatten oder einzelne Beiträge einfach traurig sind. Die Technik muss Einfühlsamkeit lernen – was in erster Linie heißt: Den Menschen, die diese Algorithmen programmieren, muss Feingefühl auch ein Anliegen sein.

Chinesische Mauer

2017 wird die Kommunistische Partei Chinas ihre neue Führung wählen. Noch ehe es so weit ist, riegeln die Zensoren den Zugang zum Internet weiter ab. Sogenannte VPN-Dienste werden innerhalb Chinas verboten, sofern sie keine staatliche Erlaubnis haben. Mit solchen "Virtual Private Network"-Tunneln lässt sich die eigene Identität verschleiern und man kann recht anonym online surfen. Auch viele Unternehmen nutzen VPN-Dienste, damit Mitarbeiter von verschiedenen Standorten die eigenen Firmendienste nutzen können. Ausländische Anbieter sind vermutlich nicht von der Maßnahme betroffen – außer sie betreiben Webserver direkt in China. Die "Great Fire-

wall of China", wie die Internetzensur in der Volksrepublik genannt wird, ist derzeit monumental. 7005 Web-Adressen sind laut der Site greatfire.org derzeit gesperrt. Darunter auch Domains wie google.com, facebook.com, amazon.de oder journalistische Adressen wie forbes.com.

Amerikanische Neutralität

Die Sorge unter digitalen Bürgerrechtlern und Konsumentenschützern ist groß: US-Präsident Donald Trump hat ausgerechnet Ajit Pai zum neuen Vorsitzenden der amerikanischen Telekommunikationsbehörde FCC (Federal Communications Commission) ernannt. Der Republikaner stellt das Konzept der Netzneutralität infrage. Dieses sieht vor, dass alle Daten und Dienste im Internet gleich schnell von Providern weitergeleitet werden. Bisher haben die USA hier strenge Regeln. Eine Abkehr von dem Prinzip wird oft als Zwei-Klassen-Internet beschrieben: So könnten große Unternehmen künftig für eine schnellere Leitung zu ihren Kunden zahlen – ein Wettbewerbsvorteil, den sich zum Beispiel Jungunternehmen nicht leisten könnten.

