Riesiges Medieninteresse, dichtes Programm: Alexander Van der Bellen hat an seinem ersten Tag im Amt viel zu tun.

Alexander Van der Bellen wurde als Bundespräsident angelobt. Den Amtseid leistete der ehemalige Grünen-Chef am Vormittag vor der Bundesversammlung im Historischen Sitzungssaal des Parlaments. Dann stand seine erste Rede als Staatsoberhaupt am Programm, in der er zu Zusammenhalt aufrief: "Österreich, das sind einfach wir alle."



Anschließend bezog Van der Bellen seine Amtsräume in der Präsidentschaftskanzlei. Bei seinem Eintreffen in den Räumlichkeiten war Van der Bellen noch angetan vom Empfang, den ihm mehrere hundert Österreicher nach seiner Angelobung bereitet hatten. Die Freude und Zuneigung der Leute trage einen.

Bei seinem Eintreffen in der Hofburg hatte sich neben den zahlreichen Interessierten auch eine zweite Kapelle eingefunden. Diese stammt aus der Heimat von Van der Bellens Frau. Damit sei Wien heute einmal in tirolerisch-oberösterreichischer Hand, scherzte Van der Bellen. Bei den Schaulustigen stellte sich das neue Staatsoberhaupt launig vor: "Ich bin's, Euer Präsident." Gleichzeitig entschuldigte er sich, dass er angesichts des dicht gedrängten Programms vorerst noch keine Zeit habe.

Direkt nach der kurzen Bürobesichtigung musste Van der Bellen nämlich bereits ein militärisches Pflichtprogramm, u.a. mit Flaggenparade, absolvieren. Dazu wurde der Oberbefehlshaber von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und den Spitzen des Bundesheeres persönlich abgeholt.

Das weitere Prozedere sieht vor, dass nach dem militärischen Akt mit Kranzniederlegung und Flaggenparade ein Tiroler Volksfest mit Gulaschkanone und sonstigen Annehmlichkeiten von statten geht. Dabei soll es Van der Bellen dann tatsächlich möglich sein, mit der Bevölkerung direkt in Kontakt zu treten. Allzu viel Zeit hat er freilich auch da nicht, da um 14.15 Uhr ein erstes Kennenlernen mit den rund 70 Mitarbeitern der Präsidentschaftskanzlei auf dem Programm steht. Um 15.00 Uhr wird dann die Regierung in der Hofburg erwartet, die - wohl ohne Konsequenzen - ihren Rücktritt anbieten wird. Abgeschlossen wird Van der Bellens erster Präsidententag am späteren Nachmittag mit einem Empfang für geladene Gäste.

Der Fahrplan für heute

11.00 Uhr: Kaum im Amt, bekommt Van der Bellen den Großstern des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich überreicht.

11.50 Uhr: Die Regierung versammelt sich im Bundeskanzleramt

12.15 Uhr: Der neue Präsident hat sich derweil vom Parlament zum Heldenplatz begeben, wo die Regierung, ein Militärischer Festakt und die Große Flaggenparade des Bundesheeres auf ihn warten. Auch Bürgerinnen und Bürger haben Gelegenheit, dem neuen Staatsoberhaupt zu begegnen.

15.00 Uhr: Der Bundespräsident empfängt die Regierung im Maria Theresien-Zimmer, diese bietet - getreu der Gepflogenheit - ihren Rücktritt an. Im Anschluss werden Erfrischungen gereicht.

17.00 Uhr: Empfang des Bundespräsidenten für die wichtigsten Persönlichkeiten des offiziellen Österreichs ebenso wie für Familie und Wegbegleiter - der Schlusspunkt eines langen Tages.

