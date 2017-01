Der wöchentliche Trump-Tweet

Die Welt in 140 Zeichen: Wie US-Präsident Donald Trump die Welt sieht.

Thank you to @GolfDigest for this incredible feature! "Golfer-in-Chief“ @RealDonaldTrump https://bit.ly/trumpgolfdigest

Eine der weniger bekannten Eigenschaften von Donald Trump ist seine tief empfundene Wertschätzung für lochorientierten Fairway-Journalismus. Hier beweist er sie, indem er am 17. Januar einen Tweet seines Sohnes Eric Trump retweetet.

"Golfer-in-Chief“

Der Anlass: Das Magazin "Golf Digest“ bringt eine Cover-Story über den neuen US-Präsidenten und nennt ihn den "Golfer-in-Chief“ und den "besten Golfer“ unter den 16 letzten Präsidenten, die diesen Sport ausgeübt haben.

Gegen solch nüchtern-sachliche Einschätzungen hat @RealDonald-Trump nichts, und deshalb verzichtet er diesmal auf Einschätzungen wie "very dishonest media“ (sehr verlogene Medien) und retweetet diskret kommentarlos. 36.000 Likes.