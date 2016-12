Silvester: Wie die Landeshauptstädte feiern

Silvester-Bim, Silvester-Lauf, Silvester-Konzerte. In den Landeshauptstädten wird Neujahr gefeiert. Was am letzten Tag in diesem Jahr geplant ist.

Eisenstadt

Gefeiert wird rund um das Schloss Esterházy. Am Abend sperren die Gastrostände auf, dazu gibt es Live-Musik mit Ö3-Hits-DJs. Kurz vor Mitternacht gibt es eine Führung im Schloss Esterházy.

Innsbruck

Am Innsbrucker Marktplatz findet der 16. Silvesterlauf statt. Später findet auf der Bergisel eine Silvesterparty statt. Ab 23:00 Uhr stehen Disco and Funk am Programm der „Bergsilvester Nachtvögel“, einem Programmpunkt des „Innsbrucker Bergsilvesters.“ Mitternacht wird der Straußwalzer "An der schönen blauen Donau" gespielt und Walzer getanzt.

Klagenfurt

Nach dem Silvesterlauf findet die Neujahrs-Messe und ein Silvesterkonzert am Dom zu Klagenfurt statt. Um 19:30 Uhr sorgen DJ-Musik und eine Abba Revival Group für Stimmung am Pfarrplatz.

Bregenz

Vom Hafen Bregenz geht es mit der Silvestergala-Kreuzfahrt vier Stunden lang über den Bodensee. Bis nach Friedrichshafen und wieder zurück. Im Seehotel am Kaiserstrand findet ein Silvester-Ball statt.

Linz

Besichtigung des Turms der Stadtpfarrkirche, Operette im Landestheater, Musikprogramm am Linzer Hauptplatz. Zu Mitternacht werden mehr als 3.000 Leuchtkugeln, Silberwirbel und Feuer-Boquets vom Generali-Hochhaus aus in die Luft gejagt.

Wien

In der Bundeshauptstadt findet zum 27. Mal der Wiener Silvesterpfad statt. Eine Partymeile mit 11 Stationen. Am Herbert von Karajan-Platz, direkt vor der Wiener Staatsoper, wird die Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß übertragen. Um 19:30 spielen die Wiener Philharmoniker ihr Silvesterkonzert.

Salzburg

Zirkusgruppe im Volksgarten, Silvesterkonzert des Mozartheum Orchesters und diverse Silvesterparties – so das Silvesterprogramm in Salzburg. Ab 22:00 Uhr erklingt DJ-Musik auf den nördlichen Dombögen. Am Residenzplatz gibt es eine Lichtshow.

St. Pölten

Ab 16:00 Uhr findet im Landestheater Niederösterreich das Stück „Schöne Bescherungen“ statt – eine Weihnachtskomödie.

Graz

Silvester-Bim, Silvester-Rundgang durch die Innenstadt, „Silvester im Bademantel.“ In der Grazer Oper findet Chess – Das Musical statt. Es folgt ein Silvesterkabarett und der Silvesterstadl. Am Franziskanerplatz feiert die Jugend eine Silvester Hütten-Party.

Prosit Neujahr!