Jetzt glauben wieder alle, Sonja Wehsely sei gegangen, um ihrem Rauswurf zuvorzukommen. So ein Blödsinn!

Häupl: Weh mir! Das kannst ma net antuan!

Wehsely: Doch, i muss.



Häupl: Oba du bist doch meine Felsin in der Brandung! Die Frau, die den Fortbestand der Sozialdemokratie in Wien auf Jahrzehnte gesichert hätt! Mein Ein! Mein Alles!

Wehsely: I weiß. Aber was soll i machen: Die Rufe aus der Privatwirtschaft san einfach viel zu laut worden, um sie weiterhin zu überhören.

Häupl: Oba mir san do Rote! Mir san gegen die Privatwirtschaft! I mach jetzt Folgendes: I halt jetzt einfach so lang die Luft an, bis du dir des wieder überlegst.

Wehsely: Des könnt blöd enden.

Häupl: Oba was soll i denn sonst machen? Wie soll’s denn nur weitergehen ohne di? I bin verzweifelt!

Wehsely: Des kann i guat nachvollziehen. Oba jetzt isses z’spät. I hätt ja vielleicht no amoi drüber nachdenkt, wenn … Ach, was soll’s. Vergossene Milch.

Häupl: Nana, sag. Wenn was?

Wehsely: Wenn mir die Liebe entgegengebrandet wär, die i verdien. Also quasi: Tsunami Hilfsausdruck.



Häupl: Oba i hab do immer vü auf di ghalten!

Wehsely: Und warum bin i dann no net Buagamasterin?

Häupl: Na ja … Weu i no do bin?

Wehsely: Da hamma’s!

Häupl: So is des also … Biiiiiiitte Frau Stadträtin!

Wehsely: Spielst du jetzt vielleicht auf irgendwas an?

Häupl: Na, wieso? Biiiiiitte!

Wehsely: Hör sofort auf!

Häupl: I versteh überhaupt net, was du hast. Biiiiitte!

Wehsely: Jetzt werd i a no verhöhnt für meinen unermüdlichen Einsatz. Du bist also a ana von denen.

Häupl: Bitte?

Wehsely: Mir reicht’s. I geh.

Häupl: Danke.