Rainer Nikowitz: Hall of Fame

Norbert Hofer wird im Video zum Song „Erupt & Matter“ von Moby nebst vielen anderen Politikern als gefährlicher Rechter gebrandmarkt. Das wirft natürlich ein paar Fragen auf.

Strache: Wer is des überhaupt, dieser … Moppi? I kenn den net. Also kann er net berühmt sein.

Hofer: Herbert, spü amoi was vor von dem Falotten.

Strache: Wääh! Was is’n des für a Negermusik?

Kickl: Nix Neger. Der is a klanes weißes Zniachtl.

Hofer: Und wer außer mir kummt da no aller vor?

Kickl: Lass amoi schauen … Der Trump, die Le Pen, die Petry …

Strache: No jo. Fangt eigentlich eh super an.

Kickl: Der Mussolini, no amoi der Trump …, der Erdoğan …

Hofer: Was? Des is ja a unglaublicher Skandal!

Kickl: Allerdings. Mussolini geht gar net.

Hofer: Geh, der is mir wurscht. Aber der Erdoğan!!

Strache: Übelste Verleumdung is des! Rufmord! Mit dem Hatschi-Bratschi-Luftballon im selben Atemzug?

Hofer: Am End glauben de Leit jetzt no, i bin a Moslem!

Kickl: Wer soll denn des glauben in Österreich?

Strache: Da net. Oba anderswo. Des kann si katastrophal auf unsere internationalen Beziehungen auswirken!

Kickl: Jetzt regt’s euch net auf. Unsere Haberer san ja a alle dabei. I siech des als Werbung. Der Nobby is in die allererste Liga aufgstiegen. Quasi a Rechtsradikaler von Welt.

Hofer: Ah so … Na ja, wenn du des sagst.

Strache: Oba … I bin do der Chef. Also, wenn ana von uns a Rechtsradikaler von Welt sein derf, dann ja wohl i!

Hofer: I kann a nix für mei ungeheure Popularität.

Strache: Bild dir nur nix ein. Des is net der Gabalier. Kana kennt den.

Hofer: Rock’n’Roll will never die!

Strache: Du mi a, Moslem.

