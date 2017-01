Rainer Nikowitz: Klein-klein

Die über Wochen beraunte, große Personalrochade in Michael Häupls Stadtregierung bestand also am Ende aus – Sonja Wehsely. Hmm.

Häupl: Sodala. Also, Renate. Du wirst …

Brauner: … bleiben, was i bin, du sagst es!

Häupl: Des wollt i jetzt net unbedingt exakt so ausdrücken. Weil doch der Kopietz Harry für di seinen Posten als Landtagspräsident …

Kopietz: … oba ganz sicher net hergibt.

Häupl: Äh … ja. Jetzt warat’s oba a so,

dass i den Schieder Andi zum Finanzstadtrat …

Schieder: … nie und nimmer überreden kann.

Häupl: Des … wollt i a grad sagen. Völlig klar is oba, dass der Ludwig Michi als Wohnbaustadtrat …

Ludwig: … so was von die Idealbesetzung is, dass die Flächenbezirke mit eam mindestens genauso glücklich san wie du! Drum änderst ja a nix.

Häupl: Ja … Eh. Genau. Und damit hab i scho fast alles gelöst, weil für des Gesundheitsressort kommt ja die Chefin von der Gebietskrankenkasse …

Wehsely: … net infrage, wie sie mir grad vorher gsagt hat.

Häupl: Eben, eben! Also dann wird der Chef vom Fonds Soziales Wien …

Wehsely: … genauso wenig wollen.

Häupl: Natürlich net, i mein, wer tät denn auf so a Idee kumman! Also, wenn i de Frauenberger Sandra net scho ausse …

Frauenberger: … erkoren hätt, dass sie des macht …

Häupl: Äh … ja, richtig! Dann müsst i jetzt net gschwind den Czernohorszky anrufen, damit der in ihre großen Fußstapfen tritt.

Wehsely: Moment. Heißt des jetzt, i bin die Einzige, die geht?

Häupl: Du bist halt a die Einzige, um die si internationale Großkonzerne nur so reißen!

Wehsely: Verarschen kannst wen andern!

Häupl: Wie du grad gsehn hast: Nimmer mehr.

