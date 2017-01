Ballsaison

Der Life Ball wird politischer.

Der Life Ball von Organisator Gery Keszler will sich nach letztjähriger Pause heuer politischer präsentieren. Am Montag soll erstmals die sogenannte „Life Bible“ präsentiert werden, die „ein gesellschaftspolitisches Thema“ behandeln wird, wie Keszler verrät. Für die Präsentation konnte er Nationalratspräsidentin Doris Bures, Historiker Oliver Rathkolb und Sängerin Conchita Wurst gewinnen. Das bunte Benefizevent zugunsten HIV-infizierter und AIDS-erkrankter Menschen geht am 10. Juni am Wiener Rathausplatz über die Bühne.