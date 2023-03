Deutschland, das Lala-Loser-Land

Während sich das Palmenreich im Norden Afrikas mit Leuchtturm-Projekten wie dem größten Hafen des Kontinents, ziemlich pünktlichen High-Speed-Zügen und riesigen Solarenergie-Plantagen infrastrukturell und egomäßig hochstrampelt, befindet sich, ach ja, unser Deutschland, das Ex-Vaterland der Effizienz, zumindest gefühlt, an der schwefeligen Schwelle zur Hölle. Versagen, Verderben, Verlustängste-eine neue Leidkultur des Selbstmitleids prägt das deutsche Mindset.



Die Zeitenwende des Versagens offenbarte sich zunächst auf jenem Feld, auf dem das Spiel immer schon sehr ernst war. Das blamable Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM in Katar, dem by the way Miteigentümer von VW, Siemens und Deutscher Bank, also eines Gutteils der sogenannten "Deutschland AG". Man wollte die Show der Scheichs gleichzeitig boykottieren und gewinnen. Klar ging der Doppelpass daneben. Am frühen Ende biss "Die Mannschaft" im Beisein der "One Love"-Binde tragenden Innenministerin prinzipienfest ins Gras.