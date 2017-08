Nach den Anschlägen in Spanien hat US-Präsident Donald Trump mit einem Tweet für Empörung gesorgt. Trump meint, man solle sich ein Beispiel am US-General John Pershing nehmen, der einer Legende nach muslimische Gefangene mit Projektilen exekutieren ließ, die in Schweineblut getränkt waren. Danach, so Trump auf Twitter, "gab es 35 Jahre keinen islamistischen Terror mehr".