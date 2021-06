Agenda 2030

Es bleiben also noch knapp neun Jahre, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Dabei geht es keineswegs nur um Klimaschutz und Ökologie, woran Nachhaltigkeit heute größtenteils festgemacht wird. Vielmehr geht es um eine Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlicher Entwicklung ­– es sollen also alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden: die wirtschaftliche, die soziale und die ökologische. Die Palette reicht von der Beseitigung von Armut und Hunger über Geschlechtergleichstellung und die Reduzierung von Ungleichheit in und zwischen den Staaten bis zum Klimaschutz. Zu den 17 groben Entwicklungszielen gibt es noch 169 konkrete Zielvorgaben.