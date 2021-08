Stecken wertvolle Rohstoffe in Altgeräten?

Doch ein großer Teil der alten Handys, Tablets, Laptops und Spielkonsolen landet nicht bei der Wiederverwertung, sondern im Restmüll und wird daher weder ordnungsgemäß entsorgt noch verwertet. Das ist nicht nur ökologisch problematisch, sondern auch wirtschaftlich wenig sinnvoll: In alten Geräten stecken nämlich wertvolle Rohstoffe, die erneut verwendet werden könnten. Die Gewinnung von Metallen ist ja mit einer hohen Umweltbelastung verbunden, daher sollten vorhandene Ressourcen besser genutzt werden. Das Problem dabei: Oft sind diese Metalle in den Altgeräten in Form von Mischungen enthalten, beim Recycling sind daher aufwändige chemische Prozesse nötig. Spezialunternehmen kümmern sich um die Wiederverwertung von Elektroschrott – und ihr Geschäft brummt. Aber nicht nur beim Recycling, bereits bei der Produktion bräuchte es ein Umdenken. So werden die meisten Handys und viele andere Elektrogeräte auf eine Weise gebaut, die ein Zerlegen zwecks Nutzung einzelner Komponenten unmöglich oder zumindest unrentabel macht. Hat das teure iPhone seinen Geist aufgegeben, landet es oft als Ganzes im Mistkübel. Ein stärkerer Fokus auf Reparierbarkeit, Wiederverwertung und generell auf eine längere Lebensdauer wäre dem Klimaschutz zuliebe wünschenswert – zu einer Entwicklung in diese Richtung können die Konsumenten mit ihren Kaufentscheidungen beitragen.