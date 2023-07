Faktencheck: Warum die Energiepreise die Inflation weiter nach oben treiben

„Die Aussage, dass Energiepreise Treiber der Inflation sind, hatte für das Vorjahr Gültigkeit, nicht aber für dieses Jahr.“ Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender „Verbund“ im Ö1-Mittagsjournal am Samstag, 1. Juli Größtenteils falsch

Auch wenn die Teuerungsrate zuletzt etwas gesunken ist, bleibt sie mit acht Prozent im Juni hoch. Damit liegt Österreich zumindest im Euro-Raum deutlich über dem Schnitt von 5,5 Prozent. Und auch bei unseren Nachbarn Deutschland und Italien fällt die Inflation mit etwas mehr als sechs Prozent niedriger aus. Unbestritten ist, dass die Energiepreise vergangenes Jahr ein großer Treiber der Teuerung in Österreich waren. Verbund-Chef Michael Strugl spielt nun darauf an, dass der reine Anteil des Energiesektors an der Gesamtinflation schon seit einiger Zeit zurückgeht. Auch die Interessensvertretung der E-Wirtschaft wies zuletzt auf den geringen Anteil der Energie an der Gesamtinflation hin. Doch kann man wirklich sagen, dass der Faktor Energie kaum noch zur Teuerung beiträgt?

Österreich hinkt hinterher Richtig ist, dass der Beitrag der Energiekosten im Vergleich zu anderen Faktoren wie zum Beispiel Lebensmittelpreise zurückgegangen ist. Laut dem IHS-Preismonitor entfallen aktuell 1,6 Prozentpunkte der Inflation auf Lebensmittel. Dienstleistungen sind mit 4,1 Prozentpunkten derzeit sogar der Hauptpreistreiber. Hier werden jetzt nach und nach die höheren Lohnabschlüsse infolge der hohen Inflation im Vorjahr weitergereicht. Dass der Anteil der Energiekosten an der Gesamtinflation gesunken ist, bedeutet aber nicht, dass Strom und Gas viel billiger geworden sind, sondern dass schlicht andere Bereiche teurer wurden, erklärt Wifo-Ökonom Stefan Schiman-Vukan im Gespräch mit profil. Die Frage ist also immer auch, wie stark die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen aus anderen Sektoren zur Teuerung beitragen. „Im Gegensatz zu vielen Ländern im Euro-Raum ist der Inflationsbeitrag der Energiekosten in Österreich außerdem immer noch positiv“, fügt Schiman-Vukan hinzu. Am Beginn des Jahres habe die Energie noch rund einen Prozentpunkt zur Inflation beigetragen – in Ländern wie zum Beispiel Spanien sinken die Energiepreise wieder. Und mit ihnen die Inflation. Sebastian Koch, Inflationsexperte beim Institut für höhere Studien (IHS), führt einen weiteren Aspekt aus, warum die Aussagen Strugls zumindest unvollständig ist: „Dass der Anteil an der Gesamtinflation im Energiebereich aktuell so gering ist, hängt auch damit zusammen, dass die Haushaltsenergie mit den Mineralölprodukten zusammengefasst dargestellt werden. So tragen insbesondere Gas und Fernwärme nach wie vor positiv zum Inflationsgeschehen bei, während Heizöl und Kraftstoffe die Inflation derzeit senken.“ Für den geringeren Anteil des Energiebereichs an der Gesamtinflation wären somit die Mineralölprodukte verantwortlich (siehe Grafik).

Außerdem, so Wifo-Experte Schiman-Vukan, liege man bereits auf einem sehr hohen Niveau: „Im Vergleich zum Vorjahr sind die Energiekosten im Verbraucherpreisindex um elf Prozent höher. Und wenn man das Jahr 2022 mit 2021 vergleicht, waren es sogar 36 Prozent Steigerung.“ In anderen EU-Ländern werden die sinkenden Energiepreise im Großhandel schneller an die Haushalte und Betriebe weitergegeben. Das liegt einerseits daran, dass die meisten österreichischen Energielieferanten langfristige Verträge für Strom abgeschlossen haben. Ein bisschen hat das aber auch mit der Strompreisbremse zu tun: „Diese hat zur Folge, dass es keinen Anreiz für die Energieanbieter gibt, die Preise zu senken, weil der Staat ohnehin einen Teil der Kosten trägt“, und das obwohl die Marktlage Preissenkungen mittlerweile zulassen würde, so Schiman-Vukan.

Strompreisbremse verzerrt Bild Dass der Verbund-Chef in seiner Argumentation die Strompreisbremse ausklammert, irritiert auch IHS-Inflationsexperte Koch: „Beim Haushaltsstrom wurde im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbereichen mit der Strompreisbreme staatlich in die Preise eingegriffen. Es ist eben nicht so, dass Strom nun weniger kostet, er wird staatlich subventioniert.“ Das verzerre die Darstellung und gehöre zum Gesamtbild dazu. „Ohne Strompreisbremse wäre der Anteil aus dem Energiebereich an der Gesamtinflation deutlich größer – obwohl aktuell die Preise wieder leicht sinken“, so Koch. Hinzu kommt, dass viele kleine Stromanbieter letztes Jahr wegen der massiven Preisexplosionen aus dem Markt ausgeschieden sind und das Feld den wenigen großen Versorgern überlassen haben. „Die großen Anbieter, die wie der Verbund auf dem Markt geblieben sind, konnten höhere Preise am Markt durchsetzen“, erklärt Schiman-Vukan. Er hofft auf eine „schnelle Rückkehr“ dieser kleinen Anbieter, damit die Preise wieder sinken. Ein weiterer Punkt, den der Verbund-Chef außer Acht lässt: Die Energiekosten wurden in andere Bereiche eingepreist. Sebastian Koch nennt die Landwirtschaft als Beispiel einer energieintensiven Branche. Steigen die Energiepreise, geben die Landwirte die höheren Rechnungen schlussendlich auch an ihre Abnehmer weiter. Auch Dienstleistungsbetriebe wie Restaurants oder Reiseunternehmen geben ihre erhöhten Kosten an die Kunden und Kundinnen zumindest teilweise weiter. Diese Produkte und Dienstleistungen werden dann – wegen der gestiegenen Energiekosten im Vorjahr – eben teurer. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) warnt in einer aktuellen Studie im Auftrag der Wirtschaftskammer außerdem vor „negativen Effekten“ auf die österreichische und europäische Industrieproduktion, bis hin zu einem Rückgang der Exportzahlen, wenn die Energiepreise langfristig hoch blieben. Im Vergleich zu den USA oder China sind zum Beispiel die Großhandelspreise für Gas in der EU um ein Vielfaches höher.

Fazit Zwar ist der Anteil der Energiekosten an der Gesamtinflation heuer deutlich geringer als noch vor einem Jahr. Das lässt sich jedoch damit erklären, dass in anderen Wirtschaftsbereichen die Inflation verhältnismäßig stärker gestiegen ist. Strompreisbremse, Berechnungsweise und Umwälzungen in andere Wirtschaftsbereiche verzerren das Bild zusätzlich. Die Aussage von Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender des „Verbund“, der zu 51 Prozent dem Bund gehört, ist somit größtenteils falsch.