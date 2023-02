Fünf Tipps, wie man sich vor Internet-Betrügern schützen kann

Internetbetrug ist ein Millionen-Geschäft. Die Kriminellen versuchen, Passwörter oder Kontonummern von ihren Opfern zu angeln – oder Menschen unter falschen Vorwänden zu Zahlungen zu verleiten. Im Jahr 2021 wurden in Österreich 22.440 Fälle von Internetbetrug angezeigt, ein Plus von 19,5 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Im Netz fällt es den Tätern leicht, "aufgrund technischer Anonymisierung sowie Verschleierung der Finanzflüsse Betrugshandlungen unerkannt und damit ‚sicher‘ durchzuführen", analysiert das Innenministerium im jüngsten Sicherheitsbericht.

Betrüger werden immer kreativer

Aktuell kursieren E-Mails, in denen sich Betrüger als Mitarbeiter der Bawag-Bank ausgeben und behaupten, dass sie "im Zuge interner Revisionsarbeiten Ihre aktuellen Ausweisdaten erfassen" müssen: "Um diese erfassen zu können, bitten wir um ein/e Foto/Kopie Ihres Personalausweises (Vorder- und Rückseite) oder Reisepasses".

Eine weitere Betrugsmasche sind angebliche E-Mails von FinanzOnline, in denen eine "Steuerrückerstattung" in Aussicht gestellt wird. Ein Klick auf den Link führt zu einer Website, die ein exakter Nachbau des echten FinanzOnline-Loginbereichs ist. Wer seine Daten dort in die Anmeldemaske tippt, verrät sie an Betrüger.

Achtung vor falschen Helfern

Die bösartigste Form der Täuschung haben aber die Hintermänner des selbsternannten "Betrugsdezernats" entwickelt. Sie geben vor, eine österreichische Behörde für Betrugsbekämpfung zu sein, die in Wahrheit gar nicht existiert – mit einer eigenen Website (betrugsdezernat.org) und einem Logo, das dem der Bundesregierung ähnelt. Das "Betrugsdezernat" richtet sich an Menschen, die bereits Opfer einer Täuschung wurden – die etwa viel Geld bei dubiosen Investment-Plattformen für Kryptowährungen verloren haben. Das Versprechen des Dezernats: Hilfe für Betroffene, die ihre Verluste zurückklagen wollen. Dafür verlangen die Fake-Beamten zunächst aber eine Gebühr – und melden sich dann nicht mehr. Fachleute bezeichnen das als "Recovery Scam" und als "Authority Scam".

Über weitere Betrugsmaschen klären ORF-Moderatorin Elisabeth Vogel und profil-Faktenchecker Jakob Winter im Videogespräch auf - von gefälschten Spenden-Plattformen für Erdbebenopfer bis zum "Hallo Mama"-Betrug. Fünf Tipps gegen Betrüger finden sich weiter unten.