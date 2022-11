Land Burgenland kann keine Einsparungen bei Eigen-PR nachweisen

Es soll nur mehr eine Botschaft geben - und nicht mehrere Versionen einer Geschichte. Die Infos, die an die Öffentlichkeit dringen, werden genau kontrolliert und bei unliebsamen Themen wird die Auskunft verweigert. So funktioniert die Message-Control, also das Prinzip der selektiven Kommunikationssteuerung.

Die Idee der vollen Kontrolle bei der Öffentlichkeitsarbeit wurde von Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz perfektioniert. Und von SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ins Burgenland importiert. Denn die Ende 2020 gegründete "Kommunikation Burgenland GmbH" sollte die PR für alle 73 ausgelagerten Betriebe des Burgenlands steuern. Neben der "Abstimmung" der Öffentlichkeitsarbeit sollte die Agentur obendrein auch die Kosten für Kommunikation senken, versprach Doskozil. Um diese Behauptung zu überprüfen, hat das faktiv-Team die PR-Arbeit der burgenländischen Landesbetriebe analysiert und das burgenländische Budget unter die Lupe genommen. Fazit: Günstiger scheint es mit der "Kommunikation Burgenland GmbH" nicht geworden zu sein. Aber sehen Sie selbst - in der aktuellen Ausgabe von "Fakten mit profil" auf ORF III.