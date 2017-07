Familienplanung: Das unbekannte Menschenrecht

11. Juli ist Weltbevölkerungstag. Dieses Jahr steht er ganz im Zeichen der Familienplanung. Überlegt wird, wie 214 Millionen Frauen der Zugang zu moderner Verhütung ermöglicht werden kann – weil Familienplanung Menschenrecht ist und ein wichtiges Mittel, um das Bevölkerungswachstum einzudämmen.

9,8 Milliarden. So viele Menschen werden im Jahr 2050 auf unserem Planeten leben. Für viele ist das Jahr 2050 gedanklich weit weg. Doch nachdem die Lebenserwartung hierzulande 80 Jahre übersteigt, wird ein Großteil derjenigen, die diesen Text lesen, das Eintreten dieser Prognose noch erleben. Rohstoffknappheit, Migrationsströme, gewaltvolle Auseinandersetzungen – den Konsequenzen wird sich keiner entziehen können.

Der Weltbevölkerungstag der Vereinten Nationen wird seit 1989 jährlich am 11. Juli begangen, um an drängende Bevölkerungsthemen wie dieses zu erinnern. Heuer lautet der thematische Schwerpunkt „Familienplanung“:

Am Londoner Family Planning Summit suchen heute Politiker und Interessensvertreter nach Ideen, den globalen Zugang zu Bildung, Sexualaufklärung und Verhütung zu verbessern. Und vor allem zu finanzieren. Der Gipfel ist ein Follow-Up der bereits vor exakt fünf Jahren verabschiedeten Initiative „Familienplanung 2020“ – das Ziel von damals gilt nach wie vor: bis 2020 zusätzliche 120 Millionen Frauen mit Familienplanungsdiensten zu versorgen.



Die Bemühungen finden unter relativ frisch veränderten Vorzeichen statt: die Trump-Administration hat US-Gelder an sämtliche ausländische Nichtregierungsorganisationen eingefroren, die Abtreibung nicht dezidiert ablehnen oder Beratung in diese Richtung anbieten.



Doch auf Twitter werden euphorisch die Zusagen von Fördergebern und Vorträge der Teilnehmer live kommentiert.

JUST IN: Canada announces $240 million for #familyplanning w/ focus on rights of adolescent girls! Thank you @mclaudebibeau! #HerFuture pic.twitter.com/ETqChWr1P0