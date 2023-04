Klaus Kamolz: Matzebrot

Das rituelle Sedermahl der Juden zum Auftakt des Pessachfestes, das an den Auszug aus Ägypten erinnert, enthält zahlreiche Anspielungen auf diese Zeit: Bitteres, das die bittere Epoche symbolisieren soll, Süßes aus Früchten und Gewürzen, das den Lehm darstellt, mit dem die Israeliten am Nil bauen mussten, Salzwasser als Metapher für die Tränen, Erdfrüchte als Erinnerung an die Feldarbeit, ein Ei für Fruchtbarkeit und Zerbrechlichkeit zugleich, eine Lammkeule als Opfersymbol und ein Glas Wein, das den ganzen Abend unberührt bleibt, falls der Prophet Elija doch noch zum Essen vorbeischaut.

In der Theologie wird seit ewigen Zeiten darüber diskutiert, ob und wenn ja, wie viel die Paschafeier mit dem letzten Abendmahl zu tun hat. Jedenfalls führen die christlichen Evangelisten den Abend auf jenes Fest zurück, das die bittere Zeit des Volkes Israel – 430 Jahre übrigens – als Gastarbeiter am Bau und Erntehelfer beendete.

Matzenbrot also. Kein letztes Abendmahl ohne Matzenbrot. „Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote“ – so beginnt beim Evangelisten Markus die Schilderung des Paschamahls. Aber die Sache mit dem ungesäuerten Brot ist natürlich viel älter. Im Buch Exodus des Alten Testaments wird ein riesiges Brimborium darum gemacht, den Sauerteig rechtzeitig zum Fest aus den Häusern zu schaffen. In Exodus 12,39 erfolgt dann auch die Erklärung: Es war beim Auszug aus Ägypten einfach keine Zeit mehr, den Teig gehen zu lassen, man ging selbst in aller Eile: „Aus dem Teig, den sie aus Ägypten mitgebracht hatten, backten sie ungesäuerte Brotfladen, denn der Teig war nicht durchsäuert, weil sie aus Ägypten verjagt worden waren und nicht einmal Zeit hatten, für Reiseverpflegung zu sorgen.“

Ich fuhr in die Wiener Leopoldstadt … Nein, in dem Fall ist es viel besser, wenn ich sage, ich setzte auf die Mazzesinsel über und suchte den koscheren Supermarkt in der Taborstraße auf. Dort fragte ich einen Verkäufer, der gerade Regale einschlichtete, nach dem richtigen Mehl für Matzenbrot.

Er lächelte milde und sagte: „Ach, die meisten nehmen das da.“ Und er zeigte auf eine Packung glattes Mehl Type 480 einer in Österreich weit und breit vertretenen Mühle.

„Und das geht?“, fragte ich ungläubig.

„Ja, nur eines ist wichtig: Das Brot muss in 18 Minuten fertig sein.“

Logisch, wenn die Zeit zum Aufbruch drängt. Die 18 Minuten haben in dem Fall auch keine religiös-symbolische Bedeutung (also etwa, wie lange Moses brauchte, um das Rote Meer zu teilen); nein, die 18 Minuten sind eine biochemische Annahme: Nach dieser Zeit setzt die Säuerung ein. Gestoppt wird daher von dem Moment, in dem Mehl und Wasser miteinander vermischt werden.

Also dalli, dalli! Das Backrohr muss am Anfang verlässlich auf 220 Grad vorgeheizt sein. In der Küchenmaschine knete ich aus 250 g Mehl, 125 g zimmerwarmem Wasser und 1 TL Salz in 3 bis 4 Minuten einen homogenen, geschmeidigen Teig. Den schneide ich in 8 Stücke, walke sie mit dem Nudelholz zu 2 mm dünnen Fladen aus und schneide diese rechteckig zu. Dann drücke ich mit einem breiten Messerrücken quer und im Abstand von 1 cm Rillen in den Teig und steche zwischen den Rillen je eine Reihe Löcher mit der Gabel. So kommen die Fladen auf Backpapier ins heiße Rohr, aus dem ich sie nach etwa 8 Minuten knusprig und zart gebräunt wieder erlöse.