Özils Rückzug aus Nationalmannschaft löst Rassismus-Debatte aus

Die Entscheidung von Fußballprofi Mesut Özil zum Ausscheiden aus der deutschen Nationalmannschaft hat eine Diskussion über Rassismus entfacht.

"Es ist ein Alarmzeichen, wenn sich ein großer, deutscher Fußballer wie Mesut Özil in seinem Land wegen Rassismus nicht mehr gewollt und vom DFB nicht repräsentiert fühlt", schrieb Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) auf Twitter. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir sagte der "Berliner Zeitung", Özils Rücktritt "tut weh".

Kritik Özils am DFB

Mesut Özil ist nach 92 Länderspielen aus der Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Dies teilte der Weltmeister von 2014 am Sonntag auf seinen Profilen in den sozialen Netzwerken mit.

Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger fürchtet durch den Rücktritt weit mehr als nur sportliche Konsequenzen. Özils Entscheidung sei "für die Integrationsbemühungen in unserem Land über den Fußball hinaus ein schwerer Rückschlag", sagte Zwanziger. Der türkischstämmige Weltmeister "war ein großes Vorbild für junge Spielerinnen und Spieler mit türkischem Migrationshintergrund, sich auch in die Leistungsstrukturen des deutschen Fußballs einzufinden".

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hält nun sogar die Integrationswirkung der Nationalmannschaft für gefährdet. "Vielfalt in der Nationalmannschaft war ein tolles Vorzeigeprojekt, was durch unfähige Führungskräfte nun zu scheitern droht", schrieb Sofuoglu auf Twitter.

Dabei müsse Kritik an fragwürdigen Aktionen der Profis erlaubt sein, forderte die Integrationsbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), auf Twitter: "Bei allem Verständnis für die familiären Wurzeln müssen sich Spieler der Fußballnationalmannschaft Kritik gefallen lassen, wenn Sie sich für Wahlkampfzwecke hergeben."

Arsenal-Profi Özil (29) hatte sein Debüt in der Nationalmannschaft am 12. August 2009 in Aserbaidschan gegeben, er erzielte 23 Tore für die Elf des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Sein letztes Spiel war das 0:2 gegen Südkorea im letzten Gruppenspiel der WM in Russland, durch das die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw erstmals in einer WM-Vorrunde ausgeschieden war.

Özil war wegen seines Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Mai scharf kritisiert worden. Zwei Monate hatte er zu diesem Thema geschwiegen, am Sonntag verteidigte er seine Haltung und kritisierte den DFB wegen dessen Umgang mit ihm. Im dritten Teil seiner Stellungnahme erklärte seinen Abschied aus der Nationalmannschaft.