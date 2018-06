Umfrage: Wer wird Weltmeister?

Die Gruppenphase bei der WM in Russland geht in die letzte Runde. Zeit für eine Umfrage.

Acht Mannschaften sind bereits vorzeitig ausgeschieden, 24 Mannschaften haben zumindest noch theoretische Chancen auf den WM-Titel. Wer wird Ihrer Meinung nach am Schluss den Pokal in die Höhe stemmen? Die Antwortmöglichkeiten sind nach den derzeitigen Wettquoten (am höchsten eingeschätzte Teams zuerst) auf den WM-Sieg gereiht.