Das Wunderteam: Der erstaunliche Aufstieg des LASK

Der Traditionsverein LASK hat innerhalb weniger Jahre den Aufstieg vom maroden Drittligisten zum Spitzenteam geschafft – und auch international Renommee erlangt. Porträt eines Fußballklubs, der zeigt, dass ein guter Plan wichtiger ist als viel Geld.

Seine Ehefrau mag die Leidensgeschichte nicht mehr hören, aber der Präsident kann nicht genug davon bekommen. Also nutzt Siegmund Gruber, 46, die Gelegenheit und holt im Interview erst einmal ordentlich aus. Das Drama im Zeitraffer: Vor sechs Jahren spielte der Linzer Athletik-Sport-Klub, kurz LASK, in der dritten Liga gegen Vereine wie den SC Copacabana Kalsdorf, hatte Schulden und keinen Trainingsplatz. Ein Martyrium für den Traditionsverein, der Mitte der 1960er-Jahre als erster Nicht-Wiener Fußballklub österreichischer Meister war und auch später ruhmreiche Zeiten erlebte. Ende der 1990er-Jahre ließ Trainer-Guru Otto Barić noch ein Starensemble auflaufen, 20.000 Zuschauer pilgerten damals zu LASK-Heimspielen. Zum 100. Geburtstag 2008 tanzte Real Madrid an. Fußballgrößen wie Ivica Vastić, Peter Stöger und Helmut Köglberger zauberten in Linz. Der Klub war lange vor Wacker Innsbruck, Austria Salzburg und Sturm Graz prominentes Aushängeschild des aufstrebenden Fußball-Hinterlandes. Die Drittklassigkeit war entsprechend erniedrigend: Oft schlüpften die Linzer Kicker noch im Bus ins Trainingsgewand, um kurz danach auf ein geborgtes Feld zu laufen. So weit, so gewöhnlich: Es hat im Fußball eine gewisse Tradition, dass sich Traditionsklubs selbst zugrunde richten und irgendwann wie alternde Schlagerstars durch die Provinz tingeln. Wenn Präsident Gruber den Canossagang des LASK heute schildert, dann macht er das aber nicht aus masochistischen Motiven, sondern mit sehr viel Genugtuung.

Denn am Tiefpunkt angekommen, begann die Geschichte auf einmal ungewöhnlich zu werden: Der LASK kämpfte sich zurück in die Bundesliga, überflügelte die Wiener Großklubs Rapid und Austria, holte den Vizemeistertitel, panierte im Europacup renommierte Vereine wie Sporting Lissabon oder PSV Eindhoven – und spielt nun am Donnerstag gegen den niederländischen AZ Alkmaar um den Einzug unter die 16 besten Mannschaften der Europa League.

Dabei ist das Fußballgeschäft unbarmherzig geworden: Die Reichen werden reicher, die Kluft zwischen den Vereinen wird größer. In der dritten Liga musste der LASK mit 1,6 Millionen Euro Jahresbudget haushalten. Zum Vergleich: Die Wiener Austria erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr 38 Millionen, Rapid 50 Millionen, Salzburg 119 Millionen. Nach der Logik des Marktes hätte der LASK in der Versenkung verschwinden müssen. Stattdessen lieferte der Klub eine Blaupause für zeitgemäßes Fußballmanagement sowie den Beweis, dass – mehr noch als viel Geld – ein guter Plan zählt.

Konkurse, Zwangsabstiege, Kriminalstücke

Ganz ohne finanzielle Mittel rollt der Ball allerdings auch in Linz nicht. Die Rettung verdankt der Klub einer fußballbegeisterten Männerpartie rund um den 46-jährigen Unternehmer Siegmund Gruber. 14 Geschäftsleute aus der Region kauften Ende 2013 Anteile des LASK, tilgten Schulden, besorgten Sponsoren und gewährleisteten den Spielbetrieb. An ein Happy End glaubten am Anfang nur wenige: Konkurse, Zwangsabstiege, Kriminalstücke hatten das Ansehen ramponiert. Ende der 1990er-Jahre war der damalige LASK-Präsident, der Banker Wolfgang Rieger, mit 100 Millionen Schilling an die Côte d’Azur geflüchtet. Der Vereins-Zeugwart hatte ihm für 3000 Schilling noch die Geldkoffer ins Auto geschleppt. Riegers Privatbank war in den Konkurs geschlittert, er hatte Bilanzen gefälscht und die Finanzen auf dubiose Weise mit dem Verein verflochten. Dem LASK blieb ein Schuldenberg; Spieler mussten verscherbelt werden, der Abstieg – und eine lange Odyssee zum Chaos-Klub – waren die Folge.

Die halbseidene Vergangenheit brandmarkte den Klub; Politik und Wirtschaft wandten sich naserümpfend ab. Beobachter beäugten die neuen „Freunde des LASK“ entsprechend kritisch und fürchteten ein erneutes Halunkentreiben. Doch die Unternehmer verfolgten kein Geschäftsmodell, sondern ein Herzensanliegen. Oft verschlimmern Amateure im Spielrausch die Situation. Doch die Unternehmer bewiesen mit ihren Entscheidungen Geschick.

Der Königstransfer: Jürgen Werner, 58, agiert seit sechs Jahren ehrenamtlich als Architekt des Vereins, zuerst als Berater, heute als Vizepräsident. Werner, braune Knopfaugen, weiche Gesichtszüge, rundliche Statur, sieht aus wie ein Teddybär, der viel lacht. Doch die Columbo-Attitüde täuscht. Er ist studierter Betriebswirt und Geschäftsmann. Bis vor einem Jahr betrieb er eine Spielervermittlungsagentur, die in neun Länder expandierte. Er war Nationalspieler, Fußballmanager, saß in Bundesligagremien und will im Ruhestand vor allem eines: den LASK nach vorn bringen. „Ich möchte, dass es heißt: Der Werner und der Gruber haben die größte Ära des Vereins geprägt.“

"Dafür wäre ich fast gesteinigt worden“

Vor sechs Jahren fehlte Grundlegendes: ein Trainingsplatz, motivierte Spieler, Mittagessen. Die Spieler tauchten kurz vor Trainingsbeginn auf, um danach in Fast-Food-Restaurants abzuhängen. „Wir hatten nicht viel Geld“, erzählt Werner, „andererseits konnten wir den Verein komplett nach unseren Vorstellungen gestalten.“ Werner denkt gern groß. Nach seiner Spielerkarriere (beim später mit dem LASK zwangsfusionierten SK Voest Linz) schnupperte er beim Basketballklub L.A. Lakers in die Vermarktungsmaschinerie der NBA hinein. Vor über 20 Jahren versuchte er als Manager des FC Linz mit Gleichgesinnten die österreichische Fußball-Bundesliga zu revolutionieren – nur Klubs mit herzeigbaren Stadien, Finanzen und Mannschaften sollten mitspielen dürfen. „Dafür wäre ich fast gesteinigt worden“, sagt Werner und lacht. Die Freiheit beim LASK wusste er zu schätzen. Im Niemandsland des österreichischen Kicks existierten keine Denkverbote.

„Salzburg war ein Vorbild“, gibt Jürgen Werner zu. Vieles beim LASK sieht tatsächlich nach einer Minimundus-Version von Red Bull Salzburg aus. Alle Mannschaften, vom Nachwuchs zu den Profis, sollen nach denselben Mustern Fußball spielen. Verpflichtet werden nur Trainer und Spieler, die in die Klub-Matrix passen. Rohdiamanten sollen früh entdeckt, aufgezogen und teuer weiterverkauft werden. Zur Salzburger Kopie fehlt bloß eines: Dosenmillionen.

Werner musste Geschick beweisen. 2015 schnappte er SV Ried den aufstrebenden Trainer Oliver Glasner weg, einst Assistent bei Red Bull Salzburg, und entwickelte mit ihm die Erfolgsphilosophie: schnell attackieren, viel laufen, dem Gegner keine Luft zum Atmen lassen. Nun schwitzten die Spieler lange vor Trainingsbeginn in der Kraftkammer, anstatt gemütlich auszuschlafen. Zudem wurden „ausgeklügelte Mittagsmenüs“ serviert.

Der Klub entwickelte eine eigene DNA: Es wurden Ernährungspläne erstellt, die medizinische Abteilung mit der kräftezehrenden Spielweise synchronisiert – und digitale Hilfsmittel, die jeden Schritt der Spieler in Daten umwandeln, angeschafft. Eine Wunderformel ist das nicht: Die Bereiche Ernährung, Medizin und Digitalisierung werden auch anderswo modernisiert. Die aktuelle Stärke des LASK liegt in der Harmonisierung der Puzzleteile zu einem Masterplan. „Wer bei uns Spieler oder Trainer werden will“, betont Werner, „muss sich der Philosophie des Vereins unterstellen.“ Als vor der Saison Erfolgscoach Glasner in die Deutsche Bundesliga zum VfL Wolfsburg wechselte, führte sein Nachfolger Valérien Ismaël den Kurs nahtlos fort. Er habe hier auf einem „funktionierenden Konzept“ aufbauen können, sagt der Franzose, der von 32 Spielen nur fünf verloren hat.

Rambazamba-Fußball

Der aktuelle Erfolgslauf ist aber nicht das Aufregendste am LASK. Immer wieder schnuppern Außenseiter in der wenig schillernden österreichischen Bundesliga Höhenluft. Es ist das mutige Rambazamba-Spiel, das Österreich staunen lässt. Die Spieler laufen wie wilde Stiere übers Feld und gieren jederzeit nach Toren – egal ob in Mattersburg, Wien, Salzburg oder Lissabon. Die Mannschaft des PSV Eindhoven ist 168 Millionen Euro wert, jene des LASK 31 Millionen – trotzdem siegten die Linzer in der Europa-League-Gruppenphase 4:1.

Jürgen Werner hat ehrenamtlich ein Wunderteam kreiert. Als Agenturchef lernte er einzuschätzen, welcher Deckel auf welchen Topf passt. Der Wiener Austria bastelte er so ein Team, das 2013 Meister wurde – mit 14 Spielern seiner Agentur. Auch beim LASK ersetzte sein Netzwerk die Scouting-Abteilung, was Kritik einbrachte. In seiner Doppelrolle aus Vereinsmanager und Spielerhändler wurde er bei Transfers gelegentlich gleichzeitig zum Käufer und Verkäufer. Werner umging die offensichtliche Unvereinbarkeit, indem er lange keine offizielle Funktion beim LASK bekleidete, sondern als „Berater des Vereins“ agierte. Erst nach dem Verkauf seiner Agentur vor einem Jahr tritt er als Vizepräsident auf. „Viele dachten, ich würde mir das Geld von einer Tasche in die andere stecken“, erzählt Werner. „Aber das ist Blödsinn. Ich habe für die Firma einen ordentlichen Preis erzielt und am LASK bis heute keinen Euro verdient.“ Das große Geld hätte Werner, der einst den tschechischen Weltklassetorhüter Petr Čech zum FC Chelsea verhökerte, in Linz ohnehin nicht scheffeln können. Klingende Namen sucht man beim LASK vergeblich. Die Spieler heißen Ranftl, Trauner, Michorl – und kamen zumeist, wie der Klub selbst, aus der Versenkung. Werner hatte sie aus der zweiten Liga, in Notsituationen oder nach Ausbootungen verpflichtet und aufgepäppelt. Einziges Kriterium: Sie mussten zur hauseigenen Fußballmatrix passen. Man müsse außerdem darauf achten, erklärt Werner, „dass die Trotteln in einer Mannschaft nicht mehr sind als die Gscheiten“. Der Linzer Gripskick gilt mittlerweile als stilbildend. Wiener Fußballfunktionäre und sogar Teamchef Franco Foda werden immer öfter gefragt, warum sie nicht so attraktiven Fußball wie der LASK zeigen.

Ganzheitlicher Ansatz statt Zickzackkurs

Es fällt auf, dass die Linzer das millionenschwere RB Salzburg fordern, während die potenteren Wiener Vereine regelmäßig abstürzen. In der Aufstiegssaison 2017/18 wurde man Vierter, ein Jahr darauf Vizemeister, heuer liegt der Klub auf dem zweiten Platz und gewann die Europa-League-Gruppe vor Sporting Lissabon und PSV Eindhoven. Während der LASK seit 2015 seine Philosophie schärft und nur ein Mal den Trainer tauschte, wechselten Austria und Rapid gemeinsam zehn Mal den Betreuer – und fast ebenso oft den Spielstil. Die große Stärke des LASK sei, „dass jeder Spieler genau weiß, was er zu tun hat“, bemerkte der Linksverteidiger Marvin Potzmann, der von Rapid zum LASK übersiedelte. Die Linzer haben sich mit ihrem ganzheitlichen Ansatz als Gegenthese zum Wiener Zickzackkurs positioniert. Mit einer gewissen Genugtuung zündelt Präsident Gruber denn auch regelmäßig in Richtung der Wiener Vereine, die zig Personen zurate ziehen, während beim LASK Gruber und Werner allein entscheiden.

Gruber, der auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Bundesliga ist, scheut keinen Zwist. Der gelernte Steuerberater spricht, wie der LASK spielt: schnell, forsch und angriffig – er pflegt Sticheleien, aber neigt nicht zu Größenwahn. Dabei spülten die letzten Transfers sechs Millionen, die jüngsten Europacup-Erfolge zwölf Millionen Euro in die Kassa. Der Klub steht auf einem soliden Fundament, verfügt über prominente Sponsoren wie Zipfer, Raiffeisen und BWT. Im letzten Geschäftsjahr wurden 15 Millionen Euro erwirtschaftet. Auch die Landespolitik hat den LASK wieder lieb. Das nächste große Projekt: Ein renoviertes Linzer Stadion soll die Einmietung im kleinen Paschinger Waldstadion beenden und zur großen Einnahmequelle werden. Besonders praktisch: Der alte und der neue Sportlandesrat, Michael Strugl und Markus Achleitner (beide ÖVP), gelten als große LASK-Anhänger.

Bislang musste sich der Klub manchmal ganz schön verbiegen, um Schritt zu halten. Jürgen Werner agiert als sportlicher Leiter, ist offiziell aber Vizepräsident und eigentlich auch Gesellschafter, Ehrenamtlicher und Fan. Damit ist er im Verein kein Unikum. Viele packen an, wo sie gerade gebraucht werden. Beim Spiel gegen PSV Eindhoven wurde der Teammanager Georg Hochedlinger aus Personalmangel gleichzeitig zum Pressesprecher. Der UEFA-Mitarbeiter schüttelte den Kopf und forderte zwei unterschiedliche Namen. Auf der Rückfahrt im Bus schrieb Hochedlinger nicht nur seinen Spielbericht, sondern beantwortete auch Presseanfragen und befüllte Social-Media-Kanäle. Dabei wurde einen Moment lang gut sichtbar, dass der LASK noch nicht ganz so groß ist, wie er auf dem Spielfeld immer öfter wirkt.