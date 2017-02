Sie studieren mit überdurchschnittlichem Erfolg und haben schon Praxiserfahrung gesammelt? Dann haben Sie hervorragende Chancen, zum erlesenen Kreis von Uni- und FH-Absolventen zu gehören, die wir am 31. Mai 2017 ins Wiener Rathaus einladen.

Der profil High Potential Day findet auf Grund des großen Erfolgs bereits zum 10. Mal statt. Viele Absolventen haben am profil High Potential Day ihren zukünftigen Arbeitgeber gefunden.

Der profil High Potential Day ist eine große Chance, die Sie unbedingt nützen sollten:

Sie treffen auf die 70 attraktivsten Arbeitgeber des Landes.

Sie knüpfen wegweisende Kontakte für Ihre Zukunft.

Sie präsentieren sich Österreichs Top-Unternehmen in einem exklusiven Kreis.

Sie erhalten ein attraktives Jobangebot.

Fixe Gesprächstermine mit Ihren persönlichen Top 6 Unternehmen

Für jeden eingeladenen Absolventen koordiniert profil als besonderes Service fixe Termine am profil High Potential Day mit einem Personalverantwortlichen/mit einer Führungskraft jener Unternehmen, die dieser in seinem persönlichen Top 6 Ranking angegeben hat. (Sie erhalten mit Ihrer Einladung eine Auflistung aller Unternehmen, die am profil High Potential Day teilnehmen und geben uns dann Ihre Top 6 Arbeitgeber bekannt).

Natürlich können Sie direkt bei anderen Unternehmen vorsprechen, auch wenn Sie keinen Termin haben, denn am profil High Potential Day ist die Top Riege der Arbeitgeber Österreichs versammelt.

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen, gemeinsamen profil High Potential Day. Einsendeschluss Ihrer Bewerbungsunterlagen ist der 30. März 2017.

