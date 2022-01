Der teuerste lebende Künstler: Werke von David Hockney in Wien

Unvermittelt nimmt der Künstler ein Messer zur Hand und sticht in das Bild. Er säbelt bedächtig durch die Leinwand und entnimmt ihr kleine Fetzen. Seine Gesten gleichen jenen eines Chirurgen eher als denen eines Fleischhauers. Später wird er das Sujet neu malen und in einer mittelmäßig beleuchteten Galerie vor diesem Gemälde herumschlendern: Es zeigt einen Mann am Rand eines Swimmingpools, der hinunterblickt auf einen anderen, der gerade darin abtaucht. Der Künstler trägt rote Hosenträger, eine rote Fliege, eine markante Brille und eine Haarfarbe, die der österreichische Dialekt mit dem schönen Ausdruck „gachblond“ bezeichnet, er kneift die Augen vor seinen Werken zusammen und sagt: „Sie sehen besser aus, als ich erwartet habe.“ Zu jenem Zeitpunkt ahnte David Hockney noch nicht, welch unfassbare Karriere sein „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)“ dereinst machen würde, als der Regisseur Jack Hazan ihn und seine Liebhaber, Freunde, Bekannten und Galeristen in den frühen 1970er-Jahren für sein experimentell-avantgardistisches Kinodokument „A Bigger Splash“ begleitete.