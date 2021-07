Machtmissbrauchsfälle und Mobbing häufen sich an den Theatern

Alltagsszenen aus dem österreichischen Theaterbetrieb. Alle genannten Beispiele haben sich auf heimischen Bühnen ereignet. Sie wurden profil von Augenzeugen und Betroffenen berichtet. Aus Angst vor Repressionen wollten diejenigen, die über erlebte Missstände berichten, nicht namentlich öffentlich werden. Ihnen ist jedoch wichtig, eine grundsätzliche Diskussion anzuregen und jene Strukturen kritisch zu thematisieren, die den von ihnen erlebten Machtmissbrauch ermöglichen und begünstigen. Warum sind die Arbeitsbedingungen an so vielen Theatern, deren Proponenten gern von sich selbst behaupten, aufklärerisch und kämpferisch gegen Ungerechtigkeiten anzutreten, nach wie vor so hierarchisch, undurchsichtig und willkürlich?