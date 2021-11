Nicholas Ofczarek: „Schrecklicherweise liegen mir zerstörte Charaktere“

Der Abend endet im „Vestibül“, der Edelkantine des Theaters – ganz Horvàth-stilgerecht – bei Leberkäse und Veltliner. Anstelle eines Desserts schauen wir uns noch HC Straches Auftritt bei „Fellner Live“ auf dem Handy an, wo der Ex-Vizekanzler die Verfilmung der „Ibiza Affäre“ („lachhaft und dümmlich“) kommentiert. Ofczarek bekommt von Strache Lob als „durchaus interessanter Schauspieler“, die Figur des Detektivs bezeichnet Strache „als armes Hascherl, das aus Idealismus handelt“. Das amüsiert Ofczarek vor allem deswegen, weil man seine Darstellung nicht falscher interpretieren könnte.

profil: Beginnen wir mit der langweiligsten Frage der Welt: Wie geht es Ihnen?

Ofczarek: Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir: Oh Gott, du bist 50. Wo ist die Zeit?

profil: Und? Was haben Sie sich geantwortet?

Ofczarek: Dass ich sehr viel gearbeitet und mir viel zu wenige Pausen gegönnt habe. Dass man sich erlauben darf, auch einmal Ruhe zu geben. Das musste ich erst lernen. Durch den ersten Lockdown, der ja auch mit einem Drehstopp verbunden war, habe ich erstmals nach langer Zeit so etwas wie den Frühling erlebt. Und herausgefunden, was das mit mir macht, wenn ich gezwungen bin, nichts zu tun.

profil: Und? Sind Sie in die Sauerteig-Offensive gegangen und haben Brot gebacken?

Ofczarek: Natürlich! … Nein, natürlich nicht. Aber ich habe viel gekocht. Vegan. Das soll gut für das Immunsystem sein. Kennen Sie diese englische Köchin Ella Mills? Die finde ich sehr gut.

profil: Noch nicht. Es fühlt sich aber irgendwie seltsam an, mit einem, den einige Ihrer Kollegen als den besten Schauspieler seiner Generation bezeichnen, über Gemüserezepte zu reden.

Ofczarek: Ich sage Ihnen, was sich wirklich seltsam anfühlt: Als ich mit dem 84-jährigen Martin Schwab, der in unseren „Geschichten aus dem Wiener Wald“ den Rittmeister spielt und übrigens topfit ist, kürzlich in der Garderobe stand und wir höchst eigenartige Hosen anzuprobieren hatten. Da standen wir, zwei erwachsene Männer, in dieser Kostümierung vor dem Spiegel, und ich fragte ihn: „Wie lange machst du das schon?“ Seine Antwort lautete: „Seit 1962.“ Und dann fragte ich ihn: „Und? Wie hat sich das Theater verändert?“ – Er antwortete ganz lapidar: „Es ist flacher geworden.“