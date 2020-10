Rainer Nikowitz: Preisfragen

Hebein: I kann mi nur wiederholen ...

Ludwig: Des fangt ja wirklich guat an! Weil damit hätt ma glei zu Beginn eins deiner wesentlichsten Probleme angsprochen!



Hebein: Ihr habt's dazugwonnen-wir ham dazugwonnen. Des is für a Regierungskoalition nach zehn Jahr net selbstverständlich. Scho gar net für den kleineren Partner.

Ludwig: Blöd isses halt nur, wenn der kleinere Partner sogar noch einen Stadtratssitz dazugwinnt und man ihm also zwei überlassen müsst. Des könnt si durchaus als Pyrrhussieg herausstellen.



Hebein: So isses jetzt nun einmal. Es wird euch sicher net schaden, wenn ihr euch künftig a bissl mehr nach uns richten müsst's.

Ludwig: Es wird dir aber a net entgangen sein, dass die NEOS nur einen Stadtrat haben. Des wär also an sich recht praktisch für uns.



Hebein: Du drohst mir mit den Neoliberalen? Den Sozialabbauern? Den Privatisierern? Den Speichelleckern der Wirtschaft?

Ludwig: Ma muss net zwingend nix von Wirtschaft verstehen, wenn ma Politik machen will. Des solltet's ihr in den grünen Statuten vielleicht langsam einmal ändern.



Hebein: Was bitte hat dieser Schnösel Wiederkehr, was i net hab?

Ludwig: Hmm. Charme?



Hebein: Des is ka politische Kategorie. Scho gar net bei grüne Frauen!

Ludwig: Guat, dann sag i was anderes: Er hat keinen Ellensohn hinter sich.

Hebein: Glaubst i freu mi drüber, dass i den im Gnack hab?

Ludwig: Vielleicht net. Der Unterschied is nur: Du kannst es net verhindern. I scho.



Hebein: Eins sag i dir glei, nur damit ihr euch da kane Schwachheiten einbildet's: Ich hab als Spitzenkandidatin das beste Ergebnis aller Zeiten für die Wiener Grünen gholt.

Ludwig: Was, du warst des? I hab gar net so genau auf den Stimmzettel gschaut. I hätt mir denkt, des war die Greta Thunberg.



Hebein: Folglich gibt's a Koalition mit den Grünen nur mit mir als Vizebürgermeisterin. Oder-gar net.

Ludwig: Hmm. Des is eine sehr schwierige Entscheidung. Derf i einen Telefonjoker anrufen?

Hebein: Und wer wär des leicht?

Ludwig: Jedenfalls sicher net der Häupl.



Hebein: Ah so, ja. Wir hören ja jetzt mehr auf die Flächenbezirke.

Ludwig: Wie soll i sagen, Birgit: Wenn i bei meine Leit draußd in Fluridsdurf bin, und da fallt dein Name - i hab no nie Rote so laut nach einem Exorzisten rufen hören.

Hebein: Dann solltet's euch vielleicht glei mit de Türkisen auf a Packl hauen. Die san a ziemlich wehrhafte Christen.

Ludwig: Schau ma amoi.

**********



Blümel: Grüß Gott!

Ludwig: Und auf Wiedaschaun!

Blümel: Was, so schnell? Zawos bin i dann überhaupt herkumman?

Ludwig: Ham Ihna de andern zwa zu mir einegehen gsehn?

Blümel: Ja.

Ludwig: Was fragen S' dann so bled?

******



Ludwig: Junger Freund, mir hat da was net gfallen, was Sie vor der Wahl gsagt ham.



Wiederkehr: Lassen S'mi raten: Dass wir für Transparenz san? Und gegen Freunderlwirtschaft?



Ludwig: Des auch. Weil des ja beides ziemlich unwienerisch is. Aber i hab was anderes gmeint. Nämlich, was Sie gsagt ham, wie Sie als Koalitionspartner wären. Wissen S'no?



Wiederkehr: Ah so I hab gsagt: Wir wären der Tritt in den Hintern der SPÖ. Ludwig: Aha! Und? Sagt ma so was? Wiederkehr: Es war Wahlkampf. Da sagt ma viel.



Ludwig: Des is schon richtig. Dennoch möcht i net, dass des irgendwie von vornherein unsere Verhandlungen belastet. Und darum Sie täten ja gern Bildungsstadtrat werden, net wahr?



Wiederkehr: Bildung ist ein natürlich zentraler Bestandteil des NEOS-Reformprogrammes, weil wir davon überzeugt sind, dass



Ludwig: Jaja. Is scho guat. Sie ham da sicherlich ein sehr schönes Programm. Aber san S'so guat und reden S'ma den Rest in a Plastiksackl. Aber, nachdem Sie davon so begeistert san, hätt i da gleich auch einen Beitrag. Eine pädagogische Maßnahme, wenn Sie so wollen. Wiederkehr: Aha. Und zwar?



Ludwig: Sie schreiben ma bis zur nächsten Verhandlungsrunde hundert Mal: "Ich soll den Hintern der SPÖ in Ruhe lassen."Und zwar mit der Hand. In Schönschrift.



Wiederkehr: Wie bitte? Des kann doch wohl unmöglich Ihr Ernst sein!

Ludwig: Blümel! Kumm zruck!



Wiederkehr: Sie brauchen net glauben, dass wir uns vor der SPÖ in den Staub hauen, nur weil ma so gierig drauf san, in die Stadtregierung zu kommen.



Ludwig: Und nimm de Hebein a glei mit, Blümel! Mir machen da jetzt a Auktion draus, damit's schneller geht. Was? De NEOS? Naa, de wollen eh net.

Wiederkehr: Liniert oder kariert?

Ludwig: Was?

Wiederkehr: Des Papier. Auf des i draufschreib.