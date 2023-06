Würden Sie einen Angeklagten wählen?

Bestimmt haben Sie gestern die Bilder von Donald Trumps Gang zu Gericht gesehen. Darf ich vermuten, dass Sie dabei gedacht haben ‚Wie können die Bürgerinnen und Bürger der USA ernsthaft erwägen, jemanden, der mittlerweile in zwei Verfahren angeklagt ist, noch einmal zum Präsidenten zu wählen?‘ Ich will in dieser Morgenpost versuchen, genau das nachvollziehbar zu machen. Und um zu verhindern, dass Sie sich an Ihrem Kipferl verschlucken, füge ich noch hinzu: ohne es gutzuheißen.

Umfragen belegen eindeutig, dass die Anklagen die Wähler der Republikanischen Partei nicht davon abbringen, Donald Trump bei den Vorwahlen (und darüberhinaus) zu unterstützen. Das Institut YouGov etwa erhob im Auftrag des TV-Senders CBS, dass 76 Prozent der republikanischen Wähler vor allem darüber besorgt sind, dass die Anklage „politisch motiviert“ sei.

Der erste Grund dafür, an Trump festzuhalten, ist demnach das Misstrauen gegenüber der Justiz. Das entspricht einer für Rechtspopulisten und deren Anhänger typischen Grundhaltung: Die Justiz gilt ihnen als Teil des Establishments, das die herrschende Ordnung beschützt und dabei parteiisch agiert. Achtung vor der Unabhängigkeit dieser dritten Säule der Demokratie fehlt.

Einer der rhetorisch höchstbegabten Vertreter dieser zweifelhaften Denkschule ist vorgestern gestorben: Italiens viermaliger Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Er nannte die Richter und Staatsanwälte, die in Verfahren gegen ihn involviert waren, verächtlich „rote Roben“. Trump beleidigt Staatsanwälte gern als „korrupt“ und „eine Schande“.

Der zweite Grund dafür, sich nicht von Trump abzuwenden, sind wohl die Delikte selbst. Im aktuellen Fall geht es darum, dass der Ex-Präsident höchst sensible Dokumente – darunter Informationen über nukleare Rüstungsprogramme – so nachlässig verstaut hat, dass es ein Leichtes gewesen wäre, an sie ranzukommen. Das ist alles andere als eine Kleinigkeit. Und doch ist die Einschätzung weit verbreitet, dass das Risiko nicht schlagend wurde, und die Sicherheit der Nation keinen Schaden genommen hat. Dazu kommt, dass auch bei Präsident Joe Biden und bei Ex-Vize-Präsident Mike Pence Dokumente sichergestellt wurden. Der Unterschied: Biden und Pence haben sofort mit den Behörden kooperiert, während bei Trump eine Hausdurchsuchung nötig war, um alles sicherzustellen.

Jetzt die Gewissensfrage: Wenn sich Ihr Lieblingskandidat oder Ihre Lieblingskandidatin eines vergleichbaren Delikts schuldig machte, würden Sie ihn oder sie fallen lassen? Ich behaupte, dass man dazu neigt, für den eigenen Favoriten Ausflüchte gelten zu lassen.

Gut belegt ist jedenfalls die Haltung der republikanischen Wähler: Selbst im Fall einer Verurteilung von Trump sagen 80 Prozent von ihnen, er sollte dennoch wieder Präsident werden können.

Einen schönen Tag!

Robert Treichler