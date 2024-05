Es ist ein maximal offenes Geheimnis, dass unser Planet unter dem impertinenten Zugriff seines angeblich klügsten Bewohners, des sogenannten Homo sapiens, ächzt und stöhnt. Der Neologismus „Polykrise“ umschreibt das Phänomen einigermaßen: Covid-19, bewaffnete Konflikte und Klimawandel vermischen sich zu einer üblen Mixtur, zu einem Giftgebräu, das es so noch nicht gegeben hat. Wir alle werden die Suppe auslöffeln müssen, die wir uns selbst eingebrockt haben. Dabei ist es keineswegs so, dass wir unwissend und ahnungslos ins Verderben taumeln. Ganze Bibliotheken berichten mittlerweile über die Auswirkungen des Klimawandels auf Erden, um also im Folgenden bei jenem Thema zu bleiben, das uns alle betrifft.

Insofern ist das Buch „Miese Krise. Alles, was du über den Klimawandel wissen musst“, verfasst und gezeichnet von Ann-Sophie Henne, Robin Jüngling und Annika Le Large, dem Redaktionsteam des in Leipzig beheimateten Onlineplattform nachhaltigkritisch.de ein so guter wie notwendiger Einstieg in die fortschreitenden Verheerungen der Klimakrise.

Fürs Protokoll: „Miese Krise“ ist ein Buch, das sein Thema ernst nimmt, seine Argumente mit Fußnoten und Fakten stützt. Die gezeichneten Kühe, wuchtig wie Kleiderschränke und herzhaft furzend, sind ebenso schmucke Zugabe wie jenes rotgesichtige Thermometer, das aufgrund des jähen Temperaturanstiegs platzen will.

Textauszug: „Katapultiert uns konsequenter Klimaschutz zurück in die Steinzeit? In privaten und politischen Diskussionen wird immer wieder die vermeintliche Unvereinbarkeit von Klimaschutz und Wohlstand hervorgeholt. Dieses Argument ist falsch – es sei denn, man ist 98 Jahre alt, hat keine Nachkommen und findet den Planeten alles in allem auch nicht besonders schützenswert.“

Erschienen ist „Miese Krise“ im Katapult Verlag. Katapult? Genau, das ist jener Verlag aus dem deutschen Greifswald, der seine ganz originären Begleitschriften unsere Gegenwart betreffend als abwechslungsreich aufbereitete Melangen aus Grafiken und Texten unter die Leute schleudert. Auf dass die Dinge sich ändern.