„Cäsar“ von Vösendorf: Hannes Kozas Ratgeber für Machtmenschen

Er sei zwar nicht ermordet worden, aber gefallen wie Cäsar, schreibt Vösendorfs umstrittener Ex-Ortschef Hannes Koza in seinem Buch. Darin will er erklären, wie man an die Macht kommt und wie man sie hält. Seine eigenen Skandale arbeitet er nur in Nebensätzen auf.

Hannes Koza beim Prozess wegen wegen falscher Beweisaussage und Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung .

Hannes Koza scheint an den internationalen Erfolg seines Buches zu glauben. Hinten im Glossar erklärt er Begriffe, von denen er annimmt, dass sie von einer Leserschaft in Deutschland nicht verstanden werden. „Wappler: Abwertend für unfähigen, passiven Menschen, ähnlich ‚Trottel‘“, erklärt er etwa. Oder: „Tiefrote Gemeinde: Politisch für SPÖ-dominierte Gemeinde, wie SPD-Hochburg“. „Raunzen: jammern“. Und: „Hinterfotzig: hinterhältig, hinterlistig, unaufrichtig“. Zur Erinnerung (nicht nur für die deutsche Leserschaft): Hannes Koza war von 2020 bis 2025 Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Vösendorf, bekannt für die Shopping City südlich von Wien. Vösendorf war jahrelang eine ‚tiefrote Gemeinde‘. Bis 2020, als Koza die Macht übernahm. Das kommunale politische Erdbeben kümmerte über die Grenzen Vösendorfs hinaus zunächst kaum jemanden. Koza war außerhalb der Marktgemeinde höchstens wegen seines auffälligen Twitter-Accounts bekannt. Der tiefe Fall „Hass, Neid und Missgunst wird schon im Kinderfreunde-Kindergarten gelehrt“, schimpfte er dort einmal über die Kinderfreunde, einen ‚tiefroten‘ Verein, der auch Kindergärten betreibt. Es kam zu einem Rechtsstreit. Im Jahr 2024 wurde publik, dass Koza Anwaltskosten in dieser Causa der Gemeinde verrechnete – getarnt als Beratung für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos. Koza wurde dafür über die Gemeindegrenzen bekannt und holte – trotz Skandals – bei vorgezogenen Neuwahlen sogar die absolute Mehrheit. Seine Opfer-Erzählung schlug voll ein.

Sein Amt verlor er erst wegen einer anderen Causa: Im Dezember des Vorjahres veröffentlichte er ein Foto, das ihn mit einem blauen Auge zeigte. Er sei im Vösendorfer Schlosspark angegriffen worden, so aufgeheizt sei die politische Stimmung im Ort, behauptete er. Die Polizei ermittelte, fand jedoch heraus: Koza hatte den Angriff vorgetäuscht. Er trat zurück, es kam abermals zu Neuwahlen. Die ÖVP verlor die Absolute. Vösendorf hat nun wieder eine SPÖ-Bürgermeisterin. Tipps für Machthungrige Wer nun denkt, dass Koza erklärt, wie er darauf kam, den Angriff vorzutäuschen und ob er das bereut, dem sei sein neues Buch nicht ans Herz gelegt. Denn in „Macht ohne Erbe“ gibt der gefallene Bürgermeister vor allem Tipps, wie man an die Macht kommt und wie man sie hält. Seine Skandale erwähnt er in dem Buch höchstens in Anspielungen in Nebensätzen. In einem Kapitel, in dem er über die unterschiedlichen Zugänge zur Macht von Cäsar und Augustus im Römischen Reich philosophiert, heißt es in einer Bildunterschrift: „Augustus halte ich für den größten aller Herrscher, obwohl ich selbst leider eher wie Cäsar gehandelt habe. Ich wurde zwar nicht ermordet, scheiterte aber genauso.“ In einer weiteren Bildunterschrift in einem anderen Kapitel heißt es: „Sei auf der Hut und spiel das Spiel mit, sonst scheiterst du, genauso wie ich.“ In diesem Teil des Buches zählt Koza Verhaltensregeln auf, die dabei helfen sollten, an der Macht zu bleiben: „Sei immer auf der Hut und vertraue niemandem“, heißt es da etwa. „Nutze die Talente anderer, um deine Ziele zu erreichen, aber sorge immer dafür, dass der Erfolg klar dir zugeschrieben wird“, lautet ein weiterer Tipp. Kozas Machtratgeber ist ein Niccolo Machiavelli (“Der Fürst”) für Arme. Dramatische Inszenierungen und symbolträchtige Momente sollten Aufmerksamkeit generieren und die eigene Macht unterstreichen, empfiehlt Koza. Er rät aber auch, dass jede Inszenierung „auf echte Substanz“ gestützt sein sollte. Beim Überfall im Schlosspark hatte er diesen Grundsatz wohl vergessen.