EU-Ratspräsidentschaft: Wie Kurz über seine eigene Getriebenheit stolperte

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag, 14. Dezember 2018, im Rahmen einer Pressekonferenz anlässlich des EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

Gemessen an ihren hochfliegenden Plänen ist die österreichische EU-Ratspräsidentschaft gescheitert. Das verdeckt die Erfolge.

MITARBEIT: OTHMAR LAHODYNSKY

Österreichs EU-Ratspräsidentschaft hatte noch gar nicht begonnen, da meldete Sebastian Kurz bereits Vollzug: „Unsere Linie setzt sich immer mehr durch“, diktierte der Bundeskanzler am 30. Juni einem Reporter der Zeitung „Österreich“ ins Aufnahmegerät. Auf Twitter präsentierte er erste Fakten: „Erstmals wird es Anlandeplattformen außerhalb der EU geben.“ Auf die Errichtung solcher Flüchtlingszentren für Asylsuchende in Nordafrika hatten sich die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel tags zuvor verständigt. Ziel der Mission: den Schleppern das Handwerk legen und Flüchtlinge von der gefährlichen Fahrt über das Mittelmeer abhalten.

Kurz bejubelte die „Trendwende“ in der Migrationspolitik und mahnte die „zügige Umsetzung der Idee“ ein. Ein Auftrag nicht zuletzt an die eigene Adresse. Denn am 1. Juli übernahm Österreich die EU-Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr, mit Kurz als Vorsitzendem.

Die Aufgabe: Im Rat werden die europäischen Gesetze gemeinsam mit dem EU-Parlament beschlossen. Die Aufgabe der Ratspräsidentschaft ist es, den Motor am Laufen zu halten. Die Regierung und eine Heerschar an Beamten organisieren über 1000 Meetings, vermitteln in Hunderten offenen Fragen zwischen den 28 EU-Staaten und versuchen, so viele Gesetze wie möglich abschlussreif zu machen.

„Ein Europa, das schützt“

Im EU-Jargon spricht man vom „honest broker“, der im Idealfall seine nationalen Interessen für die Zeit des Ratsvorsitzes hintanstellt. Schwerpunkte für die EU-Politik sind aber ausdrücklich erwünscht. Und hier konnte es für den selbst ernannten Schließer der Balkan-Route, Sebastian Kurz, nur eines geben: „Ein Europa, das schützt“ – vor illegalen Einwanderern. Ein Projekt, das bereits Anfang Juli volle Fahrt aufgenommen hatte, wenn man der Darstellung des Kanzlers folgte.

Fünfeinhalb Monate später ist die Euphorie verflogen. Die „Trendwende“ besteht mittlerweile darin, „dass die Debatte, wie wir gegen illegale Migration ankämpfen, auch durch unser Bemühen in den Mittelpunkt gerückt ist“, zog Kurz am vergangenen Mittwoch im österreichischen Parlament Bilanz über sein europäisches Semester. Auf die Anlandeplattformen will er sich schon lange nicht mehr anreden lassen: Das sei eine „etwas eigenartige Wortkreation. Wir haben noch immer nicht herausgefunden, wem das Wort eigentlich eingefallen ist“, hatte der Kanzler bereits im September in einem Interview in der „ZIB 2“ erklärt.

Nun geht der österreichische Ratsvorsitz zu Ende. Die Regierung lässt es sich nicht nehmen, ihre Erfolge mit zahlreichen Aussendungen und Pressekonferenzen zu feiern. Die Opposition stellt ihr hingegen bei jeder Gelegenheit ein Nicht Genügend aus. Das gehört zur politischen Folklore und kratzt Kurz und sein Team wenig. Die Bewertung fällt allerdings auch in durchaus unverdächtigen politischen und diplomatischen Kreisen sowie der prinzipiell Kurz-affinen konservativen Auslandspresse recht durchwachsen aus.

Und das liegt ausgerechnet am Lieblingsthema der Regierung: der Migration.

Kurz-Vision als Fata Morgana

Die Kurz-Vision für die Festung Europa sah so aus: Ab 2020 sichern 10.000 Grenzbeamte die EU-Außengrenze. Von Ägypten bis Marokko landen Flüchtlinge in Schutzzentren, anstatt auf Boote nach Europa zu steigen; andere werden von Hoher See dorthin zurückgebracht. Der kleine Rest, der es aufs Festland schafft, wird umgehend abgeschoben. Der seit der Flüchtlingswelle 2015 lähmende Streit, wie man Flüchtlinge aus Italien oder Griechenland auf die restlichen EU-Länder solidarisch verteilt, erledigt sich durch die dichte Grenze von selbst.

Ein halbes Jahr später erweist sich die Vision als Fata Morgana. Der Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex, eines der Lieblingsprojekte des österreichischen Ratsvorsitzes, wurde von 2020 auf 2027, den ursprünglichen Zeitplan, vertagt. Die laut Kurz Ende Juni noch „sehr realistischen“ Anlandeplattformen waren von der EU-Kommission bereits im September als „unmöglich“ versenkt worden. Die Reform der Abschiebepraxis stockt, dafür schwelt der Streit über die Verteilung der Flüchtlinge in Südeuropa weiter.

„Man muss sagen, dass Wien seine Ziele in der Flüchtlingspolitik, vor allem mit Blick auf besseren Außengrenzschutz und die Verabschiedung von Abkommen mit Drittstaaten, nicht erreicht hat“, resümiert Christoph Schiltz von der konservativen deutschen Tageszeitung „Welt“. Er ist dem jungen Kanzler prinzipiell wohlgesonnen und relativiert: „Einige EU-Verantwortliche haben es Kurz nicht immer einfach gemacht und ihm hin und wieder ein Beinchen gestellt.“

Kurz’ ungestüme Art, seine restriktive Migrationsagenda voranzutreiben, weckte diese Widerstände.

Mission Migration stockte

Beseelt vom Erfolg in Österreich und dem Applaus in deutschen Talkshows wollte der Kanzler die gesamte EU in seine Richtung ziehen, nach dem Motto „Ich bin schon dort, wo ihr noch hinmüsst. Die Bevölkerung will das so.“ Spätestens im Herbst stockte die Mission Migration. Die Zahl der Flüchtlinge war massiv gesunken, in Deutschland verloren Hardliner und Kurz-Buddys wie CSU-Innenminister Horst Seehofer das Match gegen die liberalere Kanzlerin Angela Merkel. An ihr hatte sich Kurz lange abgearbeitet, entsprechend skeptisch beäugt sie ihn. Und auf EU-Ebene begannen selbst vermeintlich Verbündete, der österreichischen Ratspräsidentschaft Steine in den Weg zu legen.

So lehnte die Regierung in Budapest eine starke Frontex-Präsenz an seiner Grenze ab, weil man EU-Beamten nicht traut. „Wir sollten uns keine Illusionen machen, sie werden die Migranten reinlassen“, warnte Premier Viktor Orbán. Andere Länder bremsten bei den projektierten Kosten von elf Milliarden Euro für die massive Aufstockung des EU-Grenzschutzes. „Sie waren nicht überzeugt, dass man 10.000 Beamte in zwei Jahren braucht“, berichtet ein hochrangiger EU-Diplomat aus dem Bereich Justiz und Inneres anonym. „Bei Frontex wurde das Pferd von hinten aufgezäumt. Man kann nicht eine Zahl beschließen und erst dann überlegen, wie man die Beamten einsetzt“, sagt der EU-Diplomat zur geplanten Verzehnfachung der Truppe.

Koalitions-Verhandlungen Das ÖVP-Verhandlungsteam mit (v.l.) Bettina Glatz-Kremsner, Gernot Blümel, Parteichef Sebastian Kurz, Stefan Steiner und Elisabeth Köstinger im Rahmen der ersten Runde von Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ am Mittwoch, 25. Oktober 2017, in Wien. © APA/ROBERT JAEGER

Bild 1 von 51 Koalitions-Verhandlungen Das FPÖ-Verhandlungsteam (v.l.) Herbert Kickl, Parteichef Heinz Christan Strache, Norbert Hofer, Anneliese Kitzmüller und Norbert Nemeth im Rahmen der ersten Runde von Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ am Mittwoch, 25. Oktober 2017, in Wien. © APA

Bild 2 von 51

Mit der Total-Blockade einer Flüchtlingsverteilung hat sich Kurz ebenfalls verpokert. Der Ratsvorsitzende wollte mit der Illusion aufräumen, man könne Länder wie Ungarn oder Polen zwingen, Flüchtlinge aufzunehmen. Ein realistischer Zugang. Aber ganz so schnell aus der solidarischen Pflicht konnte Merkel die Osteuropäer nicht entlassen. Deswegen stieß es ihr und anderen Kollegen übel auf, dass das Vorsitzland die Verteilungsfrage im Rat hintertrieb und partout keine weiteren Flüchtlinge aus überfüllten Camps in Griechenland aufnehmen wollte. „Wir haben höchstes Verständnis, dass Österreich eine Hauptlast bei der Flüchtlingskrise trug. Ein symbolischer Beitrag für das Verteilungsprogramm von zehn oder 20 Personen hätte aber schon genügt“, sagt der EU-Diplomat: „Mit null Personen brachte man alle anderen in Erklärungsnot, die einen Beitrag leisteten und dafür daheim Watschen kassierten.“

Fortschritte verbaut

Durch die Blockade habe sich der Ratsvorsitz Fortschritte in anderen Asylfragen verbaut. Als Beispiel nennt der Diplomat raschere Abschiebungen. „Das EU-Parlament spielt nicht mit, wenn man unliebsame Themen auf die lange Bank schiebt und gefällige vorziehen möchte.“ Der Chef der europäischen Liberalen im EU-Abgeordneten-Haus, Guy Verhofstadt, schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Kurz hätte auf das europäische Parlament zählen können. Er hat diese Chance versäumt“.

Auf offener Bühne brüskierte Österreich die EU-Partner mit dem Ausstieg aus dem UN-Migrationspakt, den Wiener Diplomaten federführend für die EU ausverhandelt hatten – und den die Regierung nun aus Gefallsucht gegenüber der freiheitlichen Klientel aufkündigte. „Das bleibt im Hinterkopf“, sagt Elmar Brok, als CDU-Urgestein im Europäischen Parlament ein Parteifreund von Kurz: „Der Pakt ist für die nationale Politik nicht bindend. Alles andere sind rechte Verschwörungstheorien. Nun aber konnten sich alle, die diese verbreiten – von der deutschen AfD bis hin zum US-Medium Breitbart – auf Österreich berufen. Das darf eine EU-Ratspräsidentschaft nicht machen. Ich war entsetzt.“

Generell, meint Brok, sei die Performance der Österreicher aber „okay“ gewesen. Es ging ja tatsächlich nicht nur um Migration beim Ratsvorsitz. Und die Gesamtlage hat es den Österreichern auch nicht einfach gemacht – auf vielen Ebenen. Die Tatsache, dass kommendes Jahr EU-Wahlen stattfinden und die Karten neu gemischt werden, erleichtert den Konsens bei emotional aufgeladenen Themen nicht gerade. Hinzu komme das brachialpopulistische Verhalten der italienischen Regierung und das Chaos um den Ausstieg der Briten aus der EU (Brexit).

Verbesserungen für Lkw-Fahrer

Dort, wo die Öffentlichkeit nicht so genau hinschaute, ging unter Österreichs Vorsitz zweifellos einiges weiter. Die EU fixierte zwei Freihandelsabkommen mit Japan und Singapur, einigte sich auf eine gemeinsame Arbeitsmarktbehörde, auf Regeln zur Überprüfung von ausländischen Direktinvestitionen und auf ein Limit zum CO2-Ausstoß. Unter der nichtssagenden Bezeichnung Mobilitätspaket wurden entscheidende Verbesserungen für eine Berufsgruppe beschlossen, die bislang kaum Arbeitnehmerrechte hatte: Lkw-Fahrer.

Das EU-Parlament stimmte mit großer Mehrheit für eine Überarbeitung der Richtlinien für krebserregende Stoffe am Arbeitsplatz, die gesundheitliche Belastungen für Millionen von Beschäftigten reduzieren soll. Die meisten technischen Fragen rund um den heftig umstrittenen „mehrjährigen Finanzrahmen“ wurden abgehakt. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, er sei sehr zufrieden mit der künftigen Finanzplanung, die Österreichs Ratsvorsitz erarbeitet habe. Noch nie habe man Vorschläge so früh vorgelegt, „und noch nie hat ein Ratsvorsitz so schnell gearbeitet“.

Erfolg bei Kampf gegen Antisemitismus

Kurz attestiert Juncker im Kontrast zu den kritischen Stimmen auch aus konservativen Kreisen „konsequent, umsichtig, zuhörend und einfühlend“ gearbeitet zu haben. Ein Erfolg gelang dem rot-weiß-roten EU-Vorsitz just in einem Bereich, wo man angesichts der scharfen Kritik des Präsidenten des World Jewish Congress, Ronald Lauder, an der FPÖ im profil-Interview (Ausgabe 48/18) kaum einen Fortschritt erwartet hatte: Beim Kampf gegen Antisemitismus. Am 6. Dezember verabschiedete der EU-Rat der Innenminister unter dem Vorsitz von Herbert Kickl eine Erklärung gegen Antisemitismus, in der sich die Mitgliedsstaaten zum besseren Schutz jüdischer Einrichtungen und zur Bekämpfung antisemitischer Postings verpflichteten.

Geschickt habe sich Österreich in der Auseinandersetzung um die autoritäre Justizreform in Polen und Ungarn verhalten, hört man aus Verhandlungskreisen: Es sei gelungen, den Druck auf beide Länder aufrechtzuerhalten, ohne sie völlig zu düpieren. Insgesamt wurden in den vergangenen sechs Monaten fast 90 Rechtsakte durchgebracht, heißt es aus Regierungskreisen – und damit deutlich mehr als während der österreichischen Ratspräsidentschaft des Jahres 2006.

Unauffällige Blaue

Wer befürchtet hatte, die FPÖ-Regierungsmitglieder würden für Probleme sorgen, täuschte sich. Zwar hätten Mitarbeiter von Tusk einzelne „nicht salonfähige“ Wörter aus Textentwürfen der Österreicher herausreklamiert, erzählt ein hochrangiger EU-Diplomat – Begriffe, die im Zusammenhang mit Asyl und Migration mehr rechts als rechtsneutral wirkten. Doch abgesehen davon fielen die Blauen im Getriebe nicht weiter auf. Auch nicht negativ. „Kurz hat im Großen und Ganzen Wort gehalten und die Präsidentschaft aus dem Kanzleramt angelegt. So hat er den Damen und Herren der FPÖ nicht so sehr die Bühne überlassen“, sagt Brok.

Dennoch: Die Kritik am Ratsvorsitz ist substanziell. Besonders beim UN-Migrationspakt. „Der Eindruck ist entstanden, dass Österreich die Themen des EU-Ratsvorsitzes zu einseitig für eine innenpolitische Profilierung verwendet hat“, bilanzierte vergangenen Woche die konservative und Kurz sicher nicht feindselige deutsche Tageszeitung „FAZ“. Und weiter: „In einem gewissen Maß tun das alle, vor allem die kleineren Mitgliedsstaaten. Gerade Österreich war jedoch mit dem Anspruch aufgetreten, ein ,ehrlicher Makler‘ oder ,Brückenbauer‘ zu sein.“ Aus Ärger über den rot-weiß-roten Stil war die Bereitschaft, den Österreichern im Endspurt des Ratsvorsitzes Erfolge zu gönnen, enden wollend, meinen Beobachter.

Afrika-Forum in Wien

Das zeigt sich beim Afrika-Forum in Wien, das diesen Montag und Dienstag in Wien stattfindet. Das Treffen war mit Pomp und Trara von Kurz und Ruandas Präsidenten Paul Kagame einberufen worden. Es sollte europäische und afrikanische Staats- und Regierungschefs nach Österreich bringen und einen Beitrag dazu leisten, die „Zusammenarbeit mit Afrika auf eine neue Ebene zu stellen und dabei über den Fokus auf Migration als gemeinsame Herausforderung hinauszugehen“. Jetzt nehmen weder aus Frankreich noch aus Deutschland hochrangige Politiker an dem Forum teil. Paris schickt einen Staatssekretär, Berlin den Afrika-Beauftragten von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Um Flüchtlingszentren, wie Kurz das im Juni avisierte, geht es dezidiert nicht.

Wer allerdings kommt, ist der ägyptische Machthaber Abdel Fattah Al-Sisi. „Anlandeplattformen“ in seinem Land hatte er zwar von vornherein eine Absage erteilt. Nun ließ er sich aber offenbar mit dem Versprechen auf Wirtschaftshilfe breitschlagen, verstärkte Marinepatrouillen im Mittelmeer durchzuführen.

Gar nicht besonders rausputzen wollte Vizekanzler Heinz-Christian Strache die Bilanz des Ratsvorsitzes. Bei seiner Rede im Parlament sagte er: „Wir haben uns darauf konzentriert, was umsetzbar ist. In einem halben Jahr kann man nicht die größten Felsen bewegen.“

Als wollte er Kurz etwas ausrichten.