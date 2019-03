Skinhead-Freund kehrte in die FPÖ zurück

Fritz Gessler (FritzGessler) vor 5 h

es gibt eben nix, was es in össi-reich net gibt! :))

wir wollen aber dem herrn taschner (in dubio pro reo:) zugute halten, dass er inzwischen mit seinen blutigen ehrenfreunden gebrochen hat und selbst sich demokratisiert: ganz so, wie so viele ex-nazis früher in SPÖ&ÖVP, gell? (partei)karriere geht da immer vor. gottseidank, übrigens.