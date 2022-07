Heinz Faßmann: „Über Kurz nicht zu früh den Stab brechen“

profil: Was waren Sie eigentlich für Sebastian Kurz, den Sie über zehn Jahre lang eng begleiteten? Väterlicher Freund, Mentor? Oder doch nur der geduldete Wissenschafter?

Faßmann: Sebastian Kurz war 25 Jahre alt, als ich ihn kennenlernte. Als Staatssekretär hat er die Expertise des Integrationsrates gebraucht, den ich leitete. Hervorragende Umgangsformen, schnelle Auffassungsgabe, gute Rhetorik – all das machte Kurz zu einem wirklichen Polit-Talent. Das wurde mir als akademischer Lehrer, der mit vielen 25-Jährigen zu tun hatte, rasch klar. Wir hatten immer ein sehr respektvolles Verhältnis. Es werden die Gerichte zeigen, ob all das, was man Kurz vorwirft, haltbar ist. Ich würde nicht zu früh den Stab über ihn brechen wollen.

profil: Was an seinem Absturz war selbstverschuldet?

Faßmann: Die Art und Weise, wie man machtstrategisch mit manchen Menschen innerhalb und außerhalb der Partei umgegangen ist – das geht so einfach nicht.

profil: Was konkret?

Faßmann: Wie in den Chats über andere Menschen geurteilt wurde, ist etwas, was ich so nicht tun würde. Bei aller Leidenschaft sollte man sich in der Politik immer eine kühle Distanz bewahren.

profil: Sie trugen Reformen mit, die im rechten Lager Stimmen brachten und später von den Höchstgerichten gekippt wurden – vom Kinderkopftuchverbot bis zur Kürzung von Sozialleistungen für Ausländer. Waren Sie geblendet vom türkisen Populismus?

Faßmann: Hinter all diesen Reformen stand eine nachvollziehbare Linie. Bei der Familienbeihilfe für EU-Ausländer konnte man der Meinung sein, dass die Kaufkraft im Herkunftsland und nicht in Österreich die Höhe bestimmen soll. Der Europäische Gerichtshof hat anders entschieden. Auch das Kopftuch bei jungen Mädchen vor ihrer Pubertät halte ich für überflüssig. Warum sollen Mädchen dadurch in eine bestimmte Rolle gedrängt werden? Ich bin für eine freie Entfaltung aller Mädchen.

profil: Sie mussten doch ahnen, dass ein reines Verbot des islamischen Kopftuchs gleichheitswidrig ist. Warum haben Sie nicht auf ein rechtlich fundierteres Verbot aller religiösen Kleidungsstücke in Schulen gedrängt?

Faßmann: Das wäre schwer durchsetzbar gewesen. Und das hat mit unserer Vergangenheit zu tun.

profil: Sie spielen auf die Kippa an, die jüdische Kopfbedeckung für Burschen und Männer, die an Schulen dann ebenfalls hätte verboten werden müssen?

Faßmann: Natürlich. Das meinte ich mit dem Hinweis auf die Vergangenheit.

profil: Ihr Nachfolger, Bildungsminister Martin Polaschek, meinte unlängst, der aktuelle Lehrermangel sei in diesem Ausmaß nicht vorhersehbar gewesen. Warum haben Sie nicht rechtzeitig davor gewarnt?

Faßmann: Als ich Minister war, stellten wir die Zahl der Abschlüsse an pädagogischen Hochschulen und Universitäten den klar prognostizierbaren Pensionierungen gegenüber. Dieses Verhältnis gab uns keinen Anlass zur Sorge. Wir sahen natürlich vereinzelt Knappheiten, etwa bei naturwissenschaftlichen Fächern oder in Vorarlberg, wo der Schweizer Arbeitsmarkt mit deutlich höheren Löhnen lockt. Dass es jetzt plötzlich einen eklatanten Lehrermangel geben soll, kann ich mir rational aber nicht erklären.