Impfpflicht: Im Extremfall drohen zwei Wochen Haft

Das sind falsche und angesichts der immer aufgeheizteren Stimmung auf Corona-Demos gefährliche Behauptungen. Denn schon lange bevor Details über das Gesetz zur Impfpflicht durchsickerten, war klar: Wer sich der Aufforderung zum Impfen widersetzt, muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen. Die Impfung mit physischer Gewalt durchzusetzen, wurde von Beginn an ausgeschlossen. Dies ist auch im aktuellen Entwurf so bestimmt, weshalb auch eine sogenannte Beugehaft, mit der ein bestimmtes Verhalten erzwungen werden soll, von vornherein nicht in Betracht kommt.

Wer Verwaltungstrafen nicht zahlt, wird gepfändet und fasst im äußersten Fall eine Ersatzfreiheitsstrafe aus. Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist mit wenigen Wochen limitiert, da es sich bei einer Verwaltungsübertretung eben nicht um ein gerichtliches Strafdelikt handelt. Dieser Unterschied soll durch das begrenzte Strafmaß unterstrichen werden.