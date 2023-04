Faktencheck

Salzburg: Landesregierung verfehlte Wohnbauziele um über 40 Prozent

In keinem anderen Bundesland sind die Mietpreise so hoch wie in Salzburg. 2018 versprach die Landesregierung: Mehr geförderte Mietwohnungen. ÖVP, Grüne und NEOS verfehlten ihr Ziel allerdings deutlich: Um über 40 Prozent.