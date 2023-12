Leonore Gewessler im Chat: Das Klima in Dubai

Es wirkt wie eine Szene aus einer Kneipe nach Mitternacht. Die Atmosphäre drückt, die Sitznachbarn spüren es auch, zwei Streitende gehen vor die Tür. Inländische Querelen in der EU-Hauptstadt Die Streitenden heißen Karoline Edtstadler und Leonore Gewessler. Es geht um den Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP). Um genauer zu sein: Um dessen Entwurf. Das Verhalten der Europaministerin sei „nicht zielführend“, sagte Gewessler bei einem Ratstreffen in Brüssel. Wegen des zurückgezogenen Entwurfs drohe Österreich jetzt ein Strafverfahren der EU wegen Vertragsverletzung. EU-Ministerin Edtstadler will hingegen auf X (vormals Twitter) „sagen, was ist“: Dass die Klimaministerin den Entwurf ohne finalem OK der anderen Ministerien abgeschickt habe, sei „ein gefährlicher Präzedenzfall“, die Verfassung gelte auch für Klimaschützer. In Brüssel mischt man sich in den österreichischen Infight noch nicht ein, finale Deadline für die Abgabe des NEKP ist Juni 2024. Das Klima in Dubai Morgen fliegt Österreichs Klimaministerin nach Dubai. Im Ölstaat findet heuer die Weltklimakonferenz COP 28 statt. Die Erwartungen sind niedrig: Der Präsident der Konferenz ist Chef eines Ölkonzerns und behauptete, es gäbe „keine wissenschaftlichen Belege“ dafür, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nötig sei, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Warum sie dennoch den Flieger nach Dubai nimmt und wie sie Dampf ablässt, wenn sie sich über den Regierungspartner ärgert, verrät Leonore Gewessler im Chat mit profil-Redakteurin Elena Crisan.