Jetzt live: ÖVP und FPÖ präsentieren Arbeitspakt in Niederösterreich

Das Bündnis von Volkspartei und Freiheitlichen nach der Landtagswahl in Niederösterreich steht. Von beiden Landesparteivorständen gab es am Freitagvormittag einstimmig grünes Licht für das Arbeitsübereinkommen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer präsentierten am Freitagnachmittag den Arbeitspakt. “Es wird viele überraschen, manche irritieren", sagte Johanna Mikl-Leitner bei der Pressekonferenz. Scharfe Kritik übte die Landeshauptfrau an der SPÖ. Die Forderungen waren ein "Paket der Maßlosigkeit", so Mikl-Leitner zu den sozialdemokratischen Forderungen, die zum Abbruch der Gespräch geführt haben. “Das ist der Grund warum wir heute hier stehen. Das haben wir beide nicht für möglich gehalten", so Mikl-Leitner in Richtung Landbauer.

Bereits am Mittwoch sprachen sich mehrere niederösterreichische Künstler und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, offen gegen eine Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ aus. Am Donnerstag sah der Verein "Willkommen - zum Finden einer neuen Heimat" laut Medienberichten in einem Offenen Brief gemeinsam mit acht weiteren Organisationen die Demokratie in Gefahr. Für Samstag hat die "Plattform für eine menschliche Asylpolitik" ab 15.00 Uhr am Wiener Karlsplatz eine Kundgebung samt Konzerten angekündigt. Am Tag der konstituierenden Landtagssitzung plant SOS Mitmensch von 8.00 bis 9.30 Uhr eine Protestaktion vor dem Landhaus in St. Pölten. "Wir sehen nicht schweigend zu, wie ideologische Rechtsextremisten und Rassisten mit weitreichender Macht ausgestattet werden", teilte die Menschenrechtsorganisation am Freitag in einer Aussendung mit.

Die ÖVP hat bei der Landtagswahl 39,93 Prozent (minus 9,70 Prozentpunkte) erreicht und damit die absolute Mehrheit im Landtag und erstmals auch in der Landesregierung verloren. Die FPÖ erzielte mit 24,19 Prozent ein Rekordergebnis und löste die Sozialdemokraten auf Platz zwei ab. Wie die Schwarzen fuhren auch die Roten (20,65 Prozent) ihr schlechtestes Resultat im Bundesland seit 1945 ein. Die Grünen erreichten mit 7,59 Prozent wieder Klubstärke, die NEOS kamen auf 6,67 Prozent.