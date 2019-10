Philippa Strache zieht nicht ins Parlament ein

FPÖ Wien bestätigte Montagabend, was zuvor von mehreren Parteigranden lautstark eingefordert worden war.

Letzte Woche noch bedankte sich die freiheitliche Tierschutzsprecherin auf ihrer Facebook-Seite mit einem Hundevideo bei den 1.917 Wienern, die ihr eine Vorzugsstimme verliehen hatten. Ehemann und Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache sprach trotz der vergleichsweise geringen Anzahl von einem "klaren Wählerauftrag". Doch die Wiener FPÖ hat am Montag beschlossen, was längst kolportiert wurde: Philippa Strache gehört nicht zu den 31 blauen Abgeordneten, die am 23. Oktober in den Nationalrat einziehen.

Der dritte Platz auf der Wiener Landesliste sollte ihr den Einzug sichern. In Wien haben die Freiheitlichen allerdings so schlecht abgeschnitten, dass Listenzweiter Harald Stefan sein Wahl- statt dem Landkreismandat annehmen hätte müssen, damit sie zum Zug kommt. Justizsprecher Stefan zieht nun über die Landesliste ins Parlament ein, wie am Montag in einer Parteivorstandssitzung entschieden wurde.

Dies entspricht einer maximalen Schadensbegrenzung, der Name Strache soll offenkundig in keiner Weise mehr mit der FPÖ in Verbindung gebracht werden. Letzte Woche wurde bekannt, dass die 32-jährige Strache von der Partei ein monatliches Gehalt von 9.500 Euro für ihre Social-Media-Aktivitäten bezogen haben soll. Während des Wahlkampfs wollte sie ihre Einkünfte mit dem Hinweis auf "konstruierte Neiddebatten" nicht offen legen und sprach in einem Interview lediglich davon, dass sie über den FP-Klub seit rund drei Jahren für ihre Arbeit bezahlt werde. Nach Informationen der Tageszeitung "Heute" soll die Nennung ihrer Einkünfte bei der blauen Vorstandssitzung am Dienstag letzter Woche für großen Unmut gesorgt haben. Denn Philippa Strache hatte ihr Engagement als Tierschutzbeauftragte stets als Ehrenamt bezeichnet.

Nepp: "Keine leichte Entscheidung"

Unter anderem sprach sich Tirols FP-Chef Markus Abwerzger offen gegen Philippa Straches Parlamentseinzug aus - das Kapitel Strache müsse beendet werden, um persönliche Freundschaften könne es jetzt nicht gehen. Philippa Straches Gehalt und der monatliche Mietzuschuss an die Straches von 2.500 Euro seien nicht sein Anspruch an die FPÖ, so Abwerzger. "Wenn wir sagen, wir sind die Soziale Heimatpartei, dann geht das nicht, abgesehen von Vorwürfen, die im Raum stehen, dass auch Luxusartikel bezahlt wurden", verwies er auf die im Raum stehenden Behauptungen, Philippa Strache hätte Handtaschen auf Parteikosten gekauft. Bislang ist die Prüfung von Heinz-Christian Straches Spesenkonto laut Parteichef Norbert Hofer allerdings ohne "toxische Ergebnisse" verlaufen.

"Es war keine leichte Entscheidung", dass Philippa Strache kein Nationalratsmandat bekommt, versicherte FPÖ-Landesparteichef Dominik Nepp am Montag nach dem Parteivorstand. Er berichtete von "guten Gesprächen", trotz der Tatsache, dass es in Wien "massive Verluste" bei der Nationalratswahl gegeben habe.

Die FPÖ verlor in der Bundeshauptstadt 8,5 Prozentpunkte. Mit nur mehr 12,8 Prozent verlor sie auch drei der früher sieben Mandate. Die vier Wiener Mandate werden nun Dagmar Belakowitsch, Harald Stefan, Ricarda Berger und Martin Graf einnehmen. Erstere ziehen über die Landesliste ein. Berger kommt zum Zug, weil Stefan das Grundmandat im Wahlkreis Wien-Süd nicht annimmt. Graf wiederum hat ein solches im Wahlkreis Wien-Nord errungen.

In einer Aussendung hielt die Landespartei fest, mit der Entscheidung "Verantwortung gegenüber der freiheitlichen Wählergemeinde mit besonderer Sorgfalt wahrzunehmen". Daher habe sich der Landesparteivorstand Wien dafür ausgesprochen, dass bis zur Klärung der im Raum befindlichen Vorwürfe keine Zuteilung des Mandates an Philippa Strache stattfinde.

"Damit folgen wir auch einer starken Willensbildung des Bundesparteivorstandes", wurde betont. Gleichzeitig wurde versichert, dass sich die Wiener FPÖ in diesem Zusammenhang entschieden gegen "jede Vorverurteilung durch Medien oder politische Gegner" ausspreche.