Herbstschlussverkauf bei Angst & Bang

Nicht 50 Episoden, sondern gleich 50 Jahre hat der sonntägliche „Tatort“ inzwischen auf dem Buckel. Angst jagt er seiner Millionen-Klientel wohl allenfalls in Spurenelementen ein, als wohliger Schauer einer Traditionsveranstaltung, eines altmodischen TV-Rituals mit städtetouristischer Schlagseite. „Tatort“-Aficionada Angelika Hager hat in Zusammenarbeit mit Sebastian Hofer ein Quiz hergestellt, das Ihre Kompetenz testet: Was wissen Sie von dieser Fernsehkrimireihe, deren patinierter Augen-im-Visier-Vorspann jeden Sonntag eine nächtliche Flucht (wovor?) über nassen Asphalt in den Raum stellt? Angesichts der zehn Multiple-Choice-Fragen hat Ihr (zugegeben ein wenig „Tatort“-ignoranter) Chronist in einem Selbstversuch allerdings stark versagt: nur drei von zehn Möglichkeiten zu einem „Richtig!“ genützt, und sogar die Schamhaarfrage versemmelt. Der Tag beginnt mit einer persönlichen Niederlage. In ein paar Jahren werde ich darüber lachen können.

Stefan Grissemann