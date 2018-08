Ausstellung: YOUNG ART for PEACE

artwork for PEACE (Detail)

KOLJA KRAMER präsentiert die Ausstellung PEACE .70 Junge KünstlerInnen zeigen Ihre künstlerischen Positionen zum komplexen Thema Frieden.

Aufgrund der aktuellen Situation in der Welt wird 100 Jahre nach dem 1. Weltkrieg an die Wichtigkeit von Frieden und Friedensengagement erinnert. Kolja Kramer thematisiert mit der Ausstellung neben Formen des Eskapismus besonders inneren Frieden und Frieden zwischen zwei und mehr Menschen, sozialen und politischen Frieden sowie Frieden zwischen Mensch und Natur, die alle in der Ausstellung als miteinander verbunden gesehen werden.



Wann: 6. September 2018, 18.30 – 22.00 Uhr

Wo: Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste Wien (ehem. Semperdepot), Lehargasse 8, 1060 Wien

Mehr Infos unter: www.koljakramer.com