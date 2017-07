profil-Stipendium für den MBA Marketing & Sales der WU Wien vergeben

Nach einem intensiven Auswahlprozess stehen die strahlenden Gewinner der Stipendien für den Professional MBA Marketing & Sales nun fest: Ada Fast-Iloduba, Mitglied des Vorstands des Vienna Family Network und Tihomir Bakovic, Sales Manager Kroatien & Bosnien und Herzegowina bei Bayer konnten die Stipendien in Höhe von je € 7.000 für sich entscheiden.

Der Professional MBA Marketing & Sales bietet Führungskräften parallel zur beruflichen Karriere eine ideale Kombination aus Management Know-how, Leadership Skills sowie Expertise im Bereich Marketing & Sales. Die Studierenden erweitern ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, um die Herausforderungen im Marketing zu meistern, durch Bestleistungen im Vertrieb die Früchte ihrer Arbeit zu ernten und den persönlichen wie auch den Unternehmenserfolg zu optimieren.

Ada Fast-Iloduba, Mitglied des Vorstands des Vienna Family Network: „Nach meiner 15-jährigen Berufstätigkeit im Bereich Marketing und insbesondere im Produktmanagement in diversen Ländern und Branchen, gefolgt von einer vierjährigen Elternzeit-Pause, betrachte ich den Professional MBA Marketing & Sales als optimales Sprungbrett zurück in den Beruf. Mit diesem MBA möchte ich meine Marketingkenntnisse auffrischen und weiter vertiefen, meinen Horizont erweitern sowie von dem ausgesprochen internationalen Alumni-Netzwerk der WU profitieren. Die berufliche und kulturelle Diversität der Fakultät und der StudienkollegenInnen im Professional MBA Marketing & Sales Programm ist für mich ein besonderer Anreiz. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Programm mir den Weg in eine Führungsposition und langfristig eventuell sogar in die Selbständigkeit ermöglicht.“

Programmstart ist am 16. Oktober 2017.