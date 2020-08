Ist es möglich, die Kluft zu überwinden? Kann ich jemanden wirklich verstehen, der so grundsätzlich anders denkt und fühlt als ich?

Mit diesen Fragen besucht Susanne Brandstätter – amerikanisch-österreichische Dokumentarfilmerin – Trump-WählerInnen in Ohio. Und sie entdeckt dort einen Mikrokosmos der heute zutiefst gespaltenen USA. Im Laufe der Dreharbeiten kommt die Filmemacherin einigen untypischen Trump-WählerInnen näher.

Dabei offenbart der Dokumentarfilm THIS LAND IS MY LAND verblüffende Parallelen zwischen WählerInnen aller Parteien und zwischen den politischen Entwicklungen in Amerika und Europa.

Sie stellt sich die Frage: „Kann ich jemand wirklich verstehen, der so grundsätzlich anders denkt und fühlt als ich?“

Und: „Weshalb beharren Menschen auf ihren politischen (und sonstigen) Meinungen, auch wenn sie sich dabei selbst täuschen?“

Am Schluss wird dieses Unverständliche selbst erfahrbar und klar.

