Landtagswahl in Salzburg: Erste Hochrechnung nach 17 Uhr

Am Sonntag wählt Salzburg einen neuen Landtag. Aktuell wird das Bundesland von einer Dreier-Koalition aus ÖVP, Grünen und NEOS regiert. Offen ist, ob sich diese schwarz-grün-pinke "Dirndlkoalition" nach der Wahl rechnerisch noch einmal ausgehen wird.

Erstmals werden am Wahltag acht wahlwerbende Gruppen landesweit auf dem Stimmzettel stehen. Neben den fünf Landtagsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS haben auch die KPÖ Plus und zwei Listen aus dem Lager der Impfkritiker und Corona-Maßnahmen-Gegner - "Wir sind Salzburg" (WIRS) und die "Menschen Freiheit Grundrechte" (MFG) – ihre Wahlvorschläge eingebracht. Wahlschluss ist um 17 Uhr. Die APA berichtet in folgendem Liveblog: