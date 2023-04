Landtagswahl in Salzburg: ÖVP vor FPÖ, KPÖ fix im Landtag

In Prozent kommt die ÖVP laut dieser Hochrechnung (18:00 Uhr) auf 30,6 Prozent - und verliert gegenüber 2018 7,2 Prozentpunkte. Die FPÖ liegt knapp dahinter mit 26,2 Prozent - ein deutliches Plus von 7,4 Punkten. Die SPÖ büßt 2,2 Punkte ein und kommt mit 17,8 Prozent auf ein neuerlich schlechtestes Ergebnis der Geschichte.

Die bisher in Salzburg regierende sogenannte "Dirndlkoalition" aus ÖVP, Grünen und NEOS hat laut SORA-Hochrechnung für den ORF nach der Landtagswahl am Sonntag keine Mehrheit mehr. Demnach sind NEOS nicht mehr im Landtag vertreten - ÖVP und Grüne kämen zusammen auf 15 der 36 Mandate.

Die KPÖ+ ist neben der FPÖ einer der Wahlgewinner in Salzburg - und schafft mit mehr als 11 Prozent den Einzug in den Landtag. Besonders stark sind die Kommunisten in der Stadt Salzburg, dort kommt man auf 21,8 Prozent (noch ohne Briefwahlstimmen) und liegen vor der FPÖ auf Platz 2 (20,19 Prozent). Aber auch im konservativen Lungau liegt man über fünf Prozent.

- Die FPÖ ist der große Gewinner der Salzburger Landtagswahl. Das sei ein "unglaubliches Ergebnis", sagte Marlene Svazek in einem ersten Statement. Der Wählerwille sei es, "dass die Freiheitliche Partei Verantwortung übernimmt."



- Der Spitzenkandidat der KPÖ Plus, Kay-Michael Dankl, zeigte sich naturgemäß sehr erfreut, aber auch sehr überrascht. Das Wahlergebnis sei ein starkes Zeichen, dass sich mehr Menschen eine andere, eine ehrliche Politik wünschten, und ein Warnsignal an etablierte Parteien, dass sie Probleme im Alltag wieder ernst nehmen müssen.



- "Das Ergebnis ist eine herbe Enttäuschung", sagte NEOS-Spitzenkandidatin Andrea Klambauer in einer ersten Reaktion. "Es ist das eingetreten, wovor wir in den vergangen Wochen gewarnt haben. Die Populisten auf beiden Seiten, die FPÖ und die Kommunisten, haben enorm dazugewonnen. Es ist ein Erdrutsch passiert in Salzburg."

- "Wir erleben einen spannenden Wahlabend", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer, als er für sein erstes Statement zum Mikrofon griff. Es sei noch nicht das Endergebnis, es könne sich noch einiges verschieben - das Ergebnis der Stadt Salzburg liege ja noch nicht vor. Derzeit gehe er davon aus, dass die ÖVP das Wahlziel erreicht habe und Nummer eins bleibe. "Die Stimmenverluste sind sehr schmerzlich für uns."

- Die Grünen sind "offen für Gespräche", hat deren Spitzenkandidatin Martina Berthold bei einem Statement nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen der Salzburger Landtagswahl betont. Man habe die drei Mandate nach aktuellem Stand gehalten, bekomme vielleicht auch ein viertes dazu. Die Grünen, die derzeit in einer "Dirndlkoalition" mit ÖVP und NEOS sitzen, haben nach derzeitigen Umfragen leicht an Stimmen eingebüßt, bleiben aber weiter im Landtag vertreten.