Der wöchentliche Trump-Tweet

Der US-Präsident versucht sich zaghaft als Gentleman.

Okay, Donald Trump hat seine Pflicht am Weltfrauentag erfüllt. Barack Obama zeigte zwar vor, wie das ein Gentleman macht: Er trat hinter Michelle zurück und teilte auf Twitter einen Brief. Darin dankt eine Frau nicht dem ehemaligen Präsidenten, sondern seiner First Lady für ihre Vorbildwirkung. Aber wenn Trump sich bemüht und etwas hölzern seinen Respekt für Frauen ausdrückt, ist das ein Anfang. Er hätte auch sagen können, das er sie alle liebt und ihnen sonstwo hingreift. Es wäre nicht das erste Mal. 112.000 Likes