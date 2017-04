Der wöchentliche Trump-Tweet

Eine Lobpreisung des Potenzials amerikanischer Frauen ergatterte nicht viele Likes.

Es war ein eher schwaches Finish in Kalenderwoche 13: Am Montag und Dienstag konnte Donald Trump für Tweets über erfolgreichen Grenzschutz ("Viele versuchen erst gar nicht mehr zu kommen") und Arbeitsmarktbelebung ("JOBS! JOBS! JOBS!") noch jeweils mehr als 100.000 Likes einheimsen. Versuche, abtrünnige Republikaner auf 140 Zeichen zur Räson zu bringen, stießen bereits auf deutlich weniger Resonanz. Und eine Lobpreisung des Potenzials amerikanischer Frauen am Donnerstag spätnachts erwies sich überhaupt als Flop. Grab them by the Twitter bekam - es wird schon seine Gründe haben - von Trumps 27 Millionen Followern nur 57.000 Likes .