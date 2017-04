Der wöchentliche Trump-Tweet

In der politischen Realität angekommen ...

"EVENTUELL, ABER ZU EINEM SPÄTEREN DATUM, DAMIT WIR FRÜHER STARTEN KÖNNEN, WIRD MEXIKO, IN IRGENDEINER FORM, FÜR DIE DRINGEND BENÖTIGTE GRENZMAUER ZAHLEN."

In den heißen Wahlkampfnächten klang das noch anders. "Wir werden eine Mauer bauen!", schrie Donald Trump da in die jubelnden Menschenmengen, "und Mexiko wird sie bezahlen!" Davon geblieben: Eventuell, zu einem späterem Datum, in irgendeiner Form. Man könnte auch sagen: Da kommt einer in der politischen Realität an. 61.000 Likes .