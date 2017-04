Der wöchentliche Trump-Tweet

Heute habe ich einen gezielten Militärschlag angeordnet ...

Es war eine ernste Woche: Der chinesische Präsident Xi Jinping besuchte Donald Trump, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Luftangriff auf einen syrischen Flughafen befahl. Beide Male twitterte er über seinen präsidialen Account @potus (kurz für "President of the United States"), der private @realDonald Trump blieb bis zu Redaktionsschluss stumm. Die wichtigen Dinge erledigt er offenbar eben doch zuerst als Präsident. 24.000 Likes