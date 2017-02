Wiener Rapper Yung Hurn: Blablabla Alaba

Der Wiener Rapper Yung Hurn erhebt die Antriebslosigkeit zur Grundhaltung - mit bemerkenswertem Erfolg.

Am Ende des Konzerts sagt der junge Mann mit dem Tuch auf dem Kopf: "Ist leider aus. Pech.“ Gleich anschließend spielt er den Hit, auf den alle gewartet haben, weil: Was kümmert Yung Hurn sein Geschwätz von vor drei Sekunden? Immerhin hat der Rap-Künstler aus Hirschstetten gerade sein erstes großes Solokonzert in Wien gespielt; der Veranstalter hat eine schöne Gage überwiesen, und auch an "Michi Häupl“-Sprechchören bestand kein Mangel. Der Rapper selbst eröffnete seinen Gig mit einer Hurrabotschaft an den gerade angelobten Bundespräsidenten, und das wiederum war nun wirklich nicht zu erwarten: Politische Bravheit zählt eher nicht zu den Kernkompetenzen von Yung Hurn. Andererseits geht es natürlich genau darum: Erwartungen unterlaufen, uneindeutig bleiben.

Im Frühsommer 2015 veröffentlichte ein obskurer Wiener Rapper ein paar Musikvideos im Internet, darunter die Teenagerhymne "Nein“, ganz im damals wegweisenden Stil der Salzburger HipHop-Clique Hanuschplatzflow: heruntergepitchte Beats, digitale Bässe, Videospiel-Samples, gern auch mit Stimmkorrekturprogramm behandelte Stimme. Grundstimmung: zurückgelehnt nervös bis flattrig müde. Dazu eine radikal internetlastige Ästhetik: gestohlene Schriftarten, geborgte Logos und entfremdete Attitüden.



Yung Hurn - Nein (Official Video) © Video: Live From Earth

Eineinhalb Jahre, drei bis vier Gratismixtapes und mindestens fünf Teenagerhymnen später trägt Yung Hurn flaumigen Oberlippenbart, Fielmann-Brille und Diskontfriseurfrisur, wird von extrahippen Berliner Modeblogs fotografiert und von der Hamburger "Zeit“ gefeiert, isst Steak im Berliner Promilokal "Grill Royal“ (oben ohne, dafür mit den Fingern), dokumentiert das alles natürlich sofort auf Facebook und reist zwischendurch auf Red-Bull-Kosten nach Südkorea. Auf YouTube verzeichnen Yung-Hurn-Tracks wie "Opernsänger“ oder "Bianco“ bis zu vier Millionen Views, und fast ebenso viele Journalisten fragen sich, wie sie das jetzt nennen sollen. Zur Debatte stehen unter anderem "Cloud Rap“, "Trap“ oder "Post Swag“; die Vorbilder stammen aus Atlanta (Young Thug), Berkeley (Lil B) und Stockholm (Yung Lean), die deutschsprachigen Geistesverwandten aus Köln (Lgoony) und Stuttgart (RIN), wobei die internationalen Vergleichsgrößen noch recht klassisch in Richtung Money, Bitches, dickes Auto tendieren, während Yung Hurn, wenn er denn einmal einen Packen farbkopierter 500-Euro-Scheine in der Hand hat, diesen zum Telefonieren ans Ohr hält. Das muss man nicht verstehen: Die Szene formuliert ihre Sprache, Gesten und Witze in geschlossenen Facebook-Gruppen und YouTube-Kommentarmobs, die sich zufälligen Beobachtern so wenig erschließen wie Yung Hurns Erfolg dem HipHop-Establishment.

Denn Yung Hurn ist jedenfalls kein Endreimstreber, und wenn ein Refrain nicht mehr braucht als ein "lalala“ oder ein "bla bla bla“, dann reicht ihm das auch, und wenn es dann doch etwas mit dem echten Leben zu tun haben soll, reicht vielleicht "Alaba Alaba“. Inhalte werden ohnehin überbewertet, Werte sind old-school. In einer Welt, in der sogar BWL-Absolventen auf Ramschanleihen wetten, erscheint diese Haltung durchaus angebracht. Die dabei behauptete Kunstlosigkeit wird allerdings mit großer Kunstfertigkeit betrieben (insbesondere von seinem begnadeten Beatproduzenten Lex Lugner), Yung Hurns Verweigerung mit ausreichend Genrekompetenz (und deren willfähriger Umgehung) unterfüttert. Yung Hurn erklärt die Antriebslosigkeit zur Grundhaltung.

Yung Hurn - Rot (Official Video) (prod. Stickle) © Video: Live From Earth

Sein Alter Ego K. Ronaldo, der sich auf YouTube mit schwerst belegter Zunge durch allerlei Touristen-, Drogen- und Musikvideos nuschelt, nennt ein Mixtape ganz in diesem Sinne "I Wanted to Kill Myself but Today is my Mothers Birthday“. Ironie ist eine Strategie, und nicht einmal die Liebe etwas, das man voll ernst nehmen muss: "Baby, wenn du willst, dann werd ich Opernsänger / Nur für dich und deine Eltern / Lalala lala, Figaro Figaro / Lalala“. Das ist einerseits konkrete Poesie und andererseits überhaupt kein Klamauk, denn aus Yung Hurns Verstrahltheit können Aggression und Zuneigung gleichermaßen unvermittelt herausbrechen. Im Intro zu seinem "Krocha Tape“ vom Jänner 2016 bringt er das sehr schön auf den Punkt: "Es wurden mir Steine in den Weg gelegt, oder uns wurden Steine in den Weg gelegt. Wir haben diese Steine auf unser Handy gelegt, sie mit Kreditkarten plattgemacht und sie in die scheiß Nase gezogen, Oida, die scheiß Steine, die wormen, Oida, wirklich.“ Es folgen Grußworte an seinen Heimatbezirk (1220) seine Lieblingswodkamarke (Stoli) - "und an meine Eltern“.

Es ist alles eins und irgendwie auch alles egal. Das Leben wird einem von Facebook ja ohnehin eher zufällig vorgeschlagen, man nimmt den ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen nächsten Morgen lang so viel wahr, dass nichts mehr wahr erscheint. Fake Life. Man kann das natürlich auch eloquenter formulieren. Lex Lugner erklärte auf dem Hanuschplatzflow-Blog den gemeinsamen Ansatz schon vor Jahren als "eine klare Systematisierung dessen, was die mühsame Entwicklung der Avantgarden bereits offengelegt hatte: die Entdeckung der Möglichkeit, ein Zeichen ohne jede Bedeutung zu deklinieren, willkürliche Beziehung zwischen an sich stummen und indifferenten linguistischen ‚Materialien‘ herzustellen“.

Oida, wirklich!