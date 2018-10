Buchpräsentation "Faust und Geist"

profil-Kulturredakteur Wolfgang Paterno präsentiert mit Boxexperten Sigi Bergmann sein Buch "Faust und Geist. Literatur und Boxen zwischen den Weltkriegen".

Boxen und Literatur sind auf eigentümliche Weise miteinander verbunden. Keine andere Sportart hat zwischen den Weltkriegen so viele deutschsprachige Schriftsteller fasziniert wie die planvolle Prügelei im Ring. Was faszinierte die (zumeist männlichen) Autoren an der "sweet science"?

Faustsportliche Spuren

Die Studie durchleuchtet erstmals die spezifischen Körperpolitiken nach 1918 im Schatten des zeitgenössischen Boxsportbooms – und untersucht die faustsportlichen Spuren in den Texten von Bertolt Brecht, Robert Musil, Ödön von Horváth, Joachim Ringelnatz, Joseph Roth, Vicki Baum, Gottfried Benn, Joseph Breitbach, Marieluise Fleißer, Erich Kästner, Kurt Tucholsky und einer Reihe nahezu vergessener Romanautoren wie Hannes Bork, Horst Hellwig, Felix Hollaender und Max Schievelkamp.

Im Gespräch: Autor Wolfgang Paterno mit Boxexperte Sigi Bergmann

am Mittwoch, den 24. Oktober 2018 um 19 Uhr in die Buchhandlung im Stuwerviertel

Stuwerstraße 42

1020 Wien

